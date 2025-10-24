október 24., péntek

Ünnep

2 órája

Rátka legidősebb lakóit köszöntötték

Címkék#önkormányzat#szépkorúak#Rátka#Bánné Gál Boglárka#polgármester#ünnepség

Szép hagyomány, hogy Rátka legidősebb lakóit személyesen köszöntik a településvezetők. Az önkormányzat minden évben figyelmet és megbecsülést tanúsít a szépkorúak iránt, akik életútjukkal példát mutatnak a fiatalabb nemzedékeknek.

Boon.hu
Rátka legidősebb lakóit köszöntötték

Rózi nénit otthonában köszöntötte Rátka polgármestere

Forrás: Facebook/Rátka

Rátkán ismét alkalom nyílt arra, hogy a település legidősebb polgárait ünnepeljék. Az önkormányzat vezetői otthonaikban, illetve egy közösségi rendezvény keretében adták át jókívánságaikat és apró ajándékaikat a szépkorú ünnepelteknek. A látogatások során sok kedves emlék, mosoly és történet került elő.

szépkorúakat köszöntöttek Rátkán
Van olyan szépkorú, akit otthonában köszöntöttek
Forrás: Facebook/Rátka

Szépkorúakban nincs hiány Rátkán

Braun Árpád polgármester és Endrész Beáta alpolgármester személyesen köszöntötték a 96 éves Bukóczi Andrásnét, Rózi nénit, valamint a 91 éves Endrész Miklós bácsit otthonaikban. A szintén 91 esztendős Wachter Mihály bácsit pedig a közösségi házban rendezett idősek napi ünnepségen lepték meg, ahol családtagjai, barátai és ismerősei is jelen voltak. 

Jó hangulatban telt az idősek napi ünnepség
Forrás: Facebook/Rátka

Az idősek napi ünnepségen Bánné Gál Boglárka, a vármegyei önkormányzat elnöke is tiszteletét tette. A polgármester az ünnepségen elmondta, fontosnak tartják, hogy a település megbecsüléssel forduljon idősei felé, hiszen életútjuk, tapasztalatuk és példamutatásuk értékes része a falu közösségének.

Október az idősek hónapja, szinte minden településen köszöntik az idősebb generációt. Van, ahol különleges meglepetéssel is várják az időseket, az Ellipsum fürdő például egész hónapban párszáz forintos belépővel várja a nyugdíjasokat.

