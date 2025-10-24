Rátka legidősebb lakóit köszöntötték

Rátkán ismét alkalom nyílt arra, hogy a település legidősebb polgárait ünnepeljék. Az önkormányzat vezetői otthonaikban, illetve egy közösségi rendezvény keretében adták át jókívánságaikat és apró ajándékaikat a szépkorú ünnepelteknek. A látogatások során sok kedves emlék, mosoly és történet került elő.

Van olyan szépkorú, akit otthonában köszöntöttek

Forrás: Facebook/Rátka

Szépkorúakban nincs hiány Rátkán

Braun Árpád polgármester és Endrész Beáta alpolgármester személyesen köszöntötték a 96 éves Bukóczi Andrásnét, Rózi nénit, valamint a 91 éves Endrész Miklós bácsit otthonaikban. A szintén 91 esztendős Wachter Mihály bácsit pedig a közösségi házban rendezett idősek napi ünnepségen lepték meg, ahol családtagjai, barátai és ismerősei is jelen voltak.

Jó hangulatban telt az idősek napi ünnepség

Forrás: Facebook/Rátka

Az idősek napi ünnepségen Bánné Gál Boglárka, a vármegyei önkormányzat elnöke is tiszteletét tette. A polgármester az ünnepségen elmondta, fontosnak tartják, hogy a település megbecsüléssel forduljon idősei felé, hiszen életútjuk, tapasztalatuk és példamutatásuk értékes része a falu közösségének.