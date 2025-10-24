2 órája
Rátka legidősebb lakóit köszöntötték
Szép hagyomány, hogy Rátka legidősebb lakóit személyesen köszöntik a településvezetők. Az önkormányzat minden évben figyelmet és megbecsülést tanúsít a szépkorúak iránt, akik életútjukkal példát mutatnak a fiatalabb nemzedékeknek.
Rózi nénit otthonában köszöntötte Rátka polgármestere
Forrás: Facebook/Rátka
Rátkán ismét alkalom nyílt arra, hogy a település legidősebb polgárait ünnepeljék. Az önkormányzat vezetői otthonaikban, illetve egy közösségi rendezvény keretében adták át jókívánságaikat és apró ajándékaikat a szépkorú ünnepelteknek. A látogatások során sok kedves emlék, mosoly és történet került elő.
Szépkorúakban nincs hiány Rátkán
Braun Árpád polgármester és Endrész Beáta alpolgármester személyesen köszöntötték a 96 éves Bukóczi Andrásnét, Rózi nénit, valamint a 91 éves Endrész Miklós bácsit otthonaikban. A szintén 91 esztendős Wachter Mihály bácsit pedig a közösségi házban rendezett idősek napi ünnepségen lepték meg, ahol családtagjai, barátai és ismerősei is jelen voltak.
Az idősek napi ünnepségen Bánné Gál Boglárka, a vármegyei önkormányzat elnöke is tiszteletét tette. A polgármester az ünnepségen elmondta, fontosnak tartják, hogy a település megbecsüléssel forduljon idősei felé, hiszen életútjuk, tapasztalatuk és példamutatásuk értékes része a falu közösségének.
Október az idősek hónapja, szinte minden településen köszöntik az idősebb generációt. Van, ahol különleges meglepetéssel is várják az időseket, az Ellipsum fürdő például egész hónapban párszáz forintos belépővel várja a nyugdíjasokat.
Párszáz forint a belépő a nyugdíjasoknak az ország egyik legnépszerűbb élményfürdőjébe
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Gránát az Avason! Sokk helyett ezt tegye, ha ilyen történik önnel!