20 perce
Európai projekt segíti a Bükk-vidék fenntartható turizmusát
Három napon át tanácskoznak. Látogatószámlálás fejlesztése és geotúra a Szeleta-barlanghoz – az Interreg Duna Régió Geotour Plus 3. partneri találkozója zajlik a napokban Miskolcon a Szeleta Parkban.
Forrás: bukkvidekgeopark.com
Az Interreg Duna Régió Program keretében a Geotour Plus (A geoparkok területén élők életminőségének javítása, a geoparki értékek megismertetése és a látogatóirányítás fejlesztése) című projekt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI), 9 különböző geopark, 2 kutatási és oktatási partner részvételével valósul meg. Október 14-16. között tartják a projekt harmadik partneri találkozóját a borsodi vármegyeszékhelyen, a Szeleta Parkban.
A Szeleta Parkban értekeznek, a környéken kirándulnak
A 2024 januárjában indult és 30 hónapig tartó projekt fő céljai:
- a geoparkok térségfejlesztési megközelítésének erősítése,
- a látogatómenedzsment fejlesztése,
- valamint értékteremtés különleges geoparki élmények létrehozásával.
A célok elérése érdekében a BNPI területén, a Bükk-vidék UNESCO Globális Geoparkban több fejlesztést indítottak. A geoparki települések lakosaival közös rendezvényeket szerveznek – mint közleményben rögzítik – a kapcsolatépítés elősegítéseként; egyedi geopark élményként egy mozgó, a térség földtudományi kincseit bemutató kisbuszt fejlesztenek; továbbá a geopark látogatómenedzsmentjének vizsgálata érdekében saját fejlesztésű látogatószámlálókat helyeznek ki négy – a turisták körében is népszerű – ősember-barlanghoz.
Október 14-16. között tartják meg a projekt harmadik partneri találkozóját, melynek központi témája a látogatómenedzsment kezelése és a látogatószámlálás. A zárónapon, csütörtökön esedékes kerekasztal-beszélgetésen a miskolci Szeleta Parkban a következőket tárgyalják:
- a geoparkokat érintő egyre növekvő turisztikai kereslet és a csökkenő helyi lakosság kezelésére,
- a befogadóbb geoparkos közösségek kialakítására,
- a fenntartható turisztikai élmények fejlesztésére,
- a látogatószámláló eszközök és platformok tesztelésére.
A mai programban szerepel: a BNPI Kulturweit önkéntesei vezetik körbe a résztvevőket a Szeleta Park Látogatóközpontban, délután túra a Szeleta-barlanghoz a Szinva tanösvényen, saját fejlesztésű látogatószámláló rendszer prototípusának kipróbálása. A Kecske-lyuk barlangnál pedig egy másik pályázat (Humanita) fókuszában lévő akusztikai mérésről lesz szó, amivel a turisták zavarásának mértékét kutathatják a barlang denevérállományán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Nemzeti Park 146.820,00 euró értékű európai uniós támogatásban részesül a projektben.
Nyit Miskolcon a „mekis” posta? Ki se szállsz a kocsiból, mindent intéznek helyetted!
Miskolc új rendelettel védi káprázatos platánjait
Újra megtelt élettel a Vásártér Edelényben. Nagy siker volt az őszi vásári forgatag