Európai projekt segíti a Bükk-vidék fenntartható turizmusát

Az Interreg Duna Régió Program keretében a Geotour Plus (A geoparkok területén élők életminőségének javítása, a geoparki értékek megismertetése és a látogatóirányítás fejlesztése) című projekt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI), 9 különböző geopark, 2 kutatási és oktatási partner részvételével valósul meg. Október 14-16. között tartják a projekt harmadik partneri találkozóját a borsodi vármegyeszékhelyen, a Szeleta Parkban.

Séta a Bükki Nemzeti Park területén (a fotó egy korábbi esemény idején készült) – mai kiindulópont a Szeleta Park

Forrás: Bükki Nemzeti Park

A Szeleta Parkban értekeznek, a környéken kirándulnak

A 2024 januárjában indult és 30 hónapig tartó projekt fő céljai:

a geoparkok térségfejlesztési megközelítésének erősítése,

a látogatómenedzsment fejlesztése,

valamint értékteremtés különleges geoparki élmények létrehozásával.

A célok elérése érdekében a BNPI területén, a Bükk-vidék UNESCO Globális Geoparkban több fejlesztést indítottak. A geoparki települések lakosaival közös rendezvényeket szerveznek – mint közleményben rögzítik – a kapcsolatépítés elősegítéseként; egyedi geopark élményként egy mozgó, a térség földtudományi kincseit bemutató kisbuszt fejlesztenek; továbbá a geopark látogatómenedzsmentjének vizsgálata érdekében saját fejlesztésű látogatószámlálókat helyeznek ki négy – a turisták körében is népszerű – ősember-barlanghoz.

Október 14-16. között tartják meg a projekt harmadik partneri találkozóját, melynek központi témája a látogatómenedzsment kezelése és a látogatószámlálás. A zárónapon, csütörtökön esedékes kerekasztal-beszélgetésen a miskolci Szeleta Parkban a következőket tárgyalják:

a geoparkokat érintő egyre növekvő turisztikai kereslet és a csökkenő helyi lakosság kezelésére,

a befogadóbb geoparkos közösségek kialakítására,

a fenntartható turisztikai élmények fejlesztésére,

a látogatószámláló eszközök és platformok tesztelésére.

A mai programban szerepel: a BNPI Kulturweit önkéntesei vezetik körbe a résztvevőket a Szeleta Park Látogatóközpontban, délután túra a Szeleta-barlanghoz a Szinva tanösvényen, saját fejlesztésű látogatószámláló rendszer prototípusának kipróbálása. A Kecske-lyuk barlangnál pedig egy másik pályázat (Humanita) fókuszában lévő akusztikai mérésről lesz szó, amivel a turisták zavarásának mértékét kutathatják a barlang denevérállományán.