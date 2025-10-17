október 17., péntek

Hedvig névnap

+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Európai projekt segíti a Bükk-vidék fenntartható turizmusát

Címkék#Bükki Nemzeti Park#Bükk-vidék Unesco Globális Geopark#nemzeti park#Geopark#Szeleta Park Látogatóközpont#Bükk-hegység#Zsófia-kilátó#turizmus#Szeleta Park

Három napon át tanácskoznak. Látogatószámlálás fejlesztése és geotúra a Szeleta-barlanghoz – az Interreg Duna Régió Geotour Plus 3. partneri találkozója zajlik a napokban Miskolcon a Szeleta Parkban.

Boon.hu
Európai projekt segíti a Bükk-vidék fenntartható turizmusát

Forrás: bukkvidekgeopark.com

Az Interreg Duna Régió Program keretében a Geotour Plus (A geoparkok területén élők életminőségének javítása, a geoparki értékek megismertetése és a látogatóirányítás fejlesztése) című projekt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI), 9 különböző geopark, 2 kutatási és oktatási partner részvételével valósul meg. Október 14-16. között tartják a projekt harmadik partneri találkozóját a borsodi vármegyeszékhelyen, a Szeleta Parkban.

Szeleta Park
Séta a Bükki Nemzeti Park területén (a fotó egy korábbi esemény idején készült) – mai kiindulópont a Szeleta Park
Forrás: Bükki Nemzeti Park

A Szeleta Parkban értekeznek, a környéken kirándulnak

A 2024 januárjában indult és 30 hónapig tartó projekt fő céljai:

  • a geoparkok térségfejlesztési megközelítésének erősítése,
  • a látogatómenedzsment fejlesztése,
  • valamint értékteremtés különleges geoparki élmények létrehozásával.

A célok elérése érdekében a BNPI területén, a Bükk-vidék UNESCO Globális Geoparkban több fejlesztést indítottak. A geoparki települések lakosaival közös rendezvényeket szerveznek – mint közleményben rögzítik – a kapcsolatépítés elősegítéseként; egyedi geopark élményként egy mozgó, a térség földtudományi kincseit bemutató kisbuszt fejlesztenek; továbbá a geopark látogatómenedzsmentjének vizsgálata érdekében saját fejlesztésű látogatószámlálókat helyeznek ki négy – a turisták körében is népszerű – ősember-barlanghoz.

Október 14-16. között tartják meg a projekt harmadik partneri találkozóját, melynek központi témája a látogatómenedzsment kezelése és a látogatószámlálás. A zárónapon, csütörtökön esedékes kerekasztal-beszélgetésen a miskolci Szeleta Parkban a következőket tárgyalják:

  • a geoparkokat érintő egyre növekvő turisztikai kereslet és a csökkenő helyi lakosság kezelésére,
  • a befogadóbb geoparkos közösségek kialakítására,
  • a fenntartható turisztikai élmények fejlesztésére,
  • a látogatószámláló eszközök és platformok tesztelésére.

A mai programban szerepel: a BNPI Kulturweit önkéntesei vezetik körbe a résztvevőket a Szeleta Park Látogatóközpontban, délután túra a Szeleta-barlanghoz a Szinva tanösvényen, saját fejlesztésű látogatószámláló rendszer prototípusának kipróbálása. A Kecske-lyuk barlangnál pedig egy másik pályázat (Humanita) fókuszában lévő akusztikai mérésről lesz szó, amivel a turisták zavarásának mértékét kutathatják a barlang denevérállományán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Nemzeti Park 146.820,00 euró értékű európai uniós támogatásban részesül a projektben.

A Bükkben túrázókra váró látvány
Forrás: Bükki Nemzeti Park

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu