Fejlesztés

2 órája

Okos látogatószámlálók és ősemberbarlangok a Bükkben

A Duna Régió tíz országának szakemberei gyűltek össze a Bükk-vidék UNESCO Globális Geoparkban, hogy a természetjárás jövőjéről és a látogatók fenntartható irányításáról egyeztessenek. A találkozón nemcsak új fejlesztések születtek, hanem a Szeleta-barlang mélyére is leereszkedtek a résztvevők.

Boon.hu
Okos látogatószámlálók és ősemberbarlangok a Bükkben

Folyamatosan keresik a lehetőségeket

Fotó: KOZMA ATTILA

A Szeleta-barlang nemcsak a magyar ősemberkutatás bölcsője, hanem most a jövő turizmusának egyik kísérleti helyszíne is lett. A Bükk szívében zajló Geotour Plus nemzetközi projekt harmadik partneri találkozóján tíz ország geoparkjainak képviselői vitatták meg, miként lehet összehangolni a természet védelmét és a növekvő turisztikai érdeklődést.

szeleta, szeleta-barlang
A Szeleta-barlangban is jártak az Interreg Duna Régió Geotour Plus harmadik partneri találkozójának résztvevői
Fotó: KOZMA ATTILA

A Szeleta-barlangtól a fenntartható turizmusig

Az október 14–17. között Bükkszentkereszten tartott rendezvény központi témája a látogatómenedzsment és a látogatószámlálás volt. A projekt előzetes felmérései szerint a részt vevő országokban az utóbbi években a lakosság helyi bevonódása 6 százalékkal csökkent, miközben a turisztikai kereslet 77 százalékkal nőtt. Vagyis a kihívás adott: hogyan őrizhető meg az egyensúly a természeti értékek és a látogatói élmények között.

Fejlesztések a Szeleta Parkban és a geoparki közösségekben

Ezen célok elérése érdekében a nemzeti parkunk területén, illetve a Bükk-vidék UNESCO Globális Geoparkban több fejlesztést indítottunk. A geoparki települések lakosaival közös rendezvényeket szervezünk, egy mozgó, a térség földtudományi kincseit bemutató kisbuszt fejlesztünk, és saját fejlesztésű látogatószámlálókat helyezünk ki négy, a turisták körében is népszerű ősemberbarlangunkhoz

 – mondta Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója a miskolci Szeleta Park Látogatóközpontban tartott kerekasztal-beszélgetésen.

Okos látogatószámlálók a fenntartható fejlődésért
Fotó: KOZMA ATTILA

A látogatószámlálás új korszaka

A találkozón a résztvevők különböző látogatószámláló rendszereket és online platformokat is kipróbáltak, a BNPI pedig bemutatta saját fejlesztésű eszközét, amely egyszerre olcsóbb és hatékonyabb a jelenlegi piaci megoldásoknál. A technológia célja nem csupán a statisztika, hanem a természetkímélő, adatvezérelt látogatóirányítás bevezetése.

Geotúra és kutatás a Szeleta-barlang mélyén

A program azonban nem csak szakmai volt: a résztvevők bejárták a Szeleta Park Látogatóközpontot, a Bükki Csillagdát, valamint a Szeleta- és Kecske-lyuk-barlangot is. Utóbbi helyszínen a nemzeti park kutatói akusztikai mérésekkel mutatták be, miként vizsgálják a turisták jelenlétének hatását a barlangok denevérállományán – egy izgalmas példája annak, hogyan találkozik a kutatás, a természetvédelem és a turizmus.

A Bükk-vidék UNESCO Globális Geopark Geotour Plus projekttel nemcsak a régió természeti értékeit őrzi, hanem új mintát is mutat arra, hogyan lehet a modern technológiát a természet szolgálatába állítani ott, ahol a Szeleta-barlang ősi kincsei a jövő turizmusának iránytűivé válhatnak.

