Még lehet jelentkezni a könyvtár szavalóversenyére

Címkék#verseny#irodalomjegyzék#korcsoport#intézmény#szavalóverseny#ünnepség

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója tiszteletére versmondó versenyt hirdet a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, miskolci iskolák tanulói számára, két korcsoportban. A szavalóverseny döntőjét 2025. október 21-én rendezik meg.

Boon.hu
Szavalóverseny lesz a könyvtárban

Forrás: https://www.rfmlib.hu/hu/page/petofi-sandor-konyvtar

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár  által kiírt szavalóverseny két korcsoportot érint:

szavalóverseny
Idén is lesz szavalóverseny a II.Rákóczi Ferenc Könyvtárban 
Forrás:  II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

 

I. az általános iskolák 7-8. osztályai és az annak megfelelő középiskolai évfolyamok tanulói

II. 9-12.évfolyamos középiskolai tanulók

A szavalóverseny még várja a nevezőket

A megmérettetésre minden miskolci oktatási intézményből nevezhetnek diákok. A döntőt 2025. október 21-én, kedden 14 órától a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár előadótermében (3530 Miskolc, Mindszent tér 2.) rendezik. Nevezési határidő: 2025. október 14., kedd 16 óra

Senki sem tér haza üres kézzel

A versenyen résztvevő valamennyi tanuló jutalomba részesül. Az első helyezettek felkérést kapnak a jövő évi városi költészet napi ünnepségen, valamint a könyvtár különböző rendezvényein való közreműködésre.

Itt lehet jelentkezni

A felkészülés megkönnyítése érdekében készült irodalomjegyzéket és versösszeállítást, valamint a felhívást és a jelentkezési lapot a könyvtár honlapján találják az érdeklődők (www.rfmlib.hu). A nevezéseket a [email protected] címre kell beküldeni.

 

