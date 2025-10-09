Még lehet jelentkezni a könyvtár szavalóversenyére

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár által kiírt szavalóverseny két korcsoportot érint:

Idén is lesz szavalóverseny a II.Rákóczi Ferenc Könyvtárban

Forrás: II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

I. az általános iskolák 7-8. osztályai és az annak megfelelő középiskolai évfolyamok tanulói II. 9-12.évfolyamos középiskolai tanulók

A szavalóverseny még várja a nevezőket

A megmérettetésre minden miskolci oktatási intézményből nevezhetnek diákok. A döntőt 2025. október 21-én, kedden 14 órától a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár előadótermében (3530 Miskolc, Mindszent tér 2.) rendezik. Nevezési határidő: 2025. október 14., kedd 16 óra

Senki sem tér haza üres kézzel

A versenyen résztvevő valamennyi tanuló jutalomba részesül. Az első helyezettek felkérést kapnak a jövő évi városi költészet napi ünnepségen, valamint a könyvtár különböző rendezvényein való közreműködésre.