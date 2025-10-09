3 órája
Még lehet jelentkezni a könyvtár szavalóversenyére
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója tiszteletére versmondó versenyt hirdet a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, miskolci iskolák tanulói számára, két korcsoportban. A szavalóverseny döntőjét 2025. október 21-én rendezik meg.
Szavalóverseny lesz a könyvtárban
Forrás: https://www.rfmlib.hu/hu/page/petofi-sandor-konyvtar
A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár által kiírt szavalóverseny két korcsoportot érint:
I. az általános iskolák 7-8. osztályai és az annak megfelelő középiskolai évfolyamok tanulói
II. 9-12.évfolyamos középiskolai tanulók
A szavalóverseny még várja a nevezőket
A megmérettetésre minden miskolci oktatási intézményből nevezhetnek diákok. A döntőt 2025. október 21-én, kedden 14 órától a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár előadótermében (3530 Miskolc, Mindszent tér 2.) rendezik. Nevezési határidő: 2025. október 14., kedd 16 óra
Senki sem tér haza üres kézzel
A versenyen résztvevő valamennyi tanuló jutalomba részesül. Az első helyezettek felkérést kapnak a jövő évi városi költészet napi ünnepségen, valamint a könyvtár különböző rendezvényein való közreműködésre.
Itt lehet jelentkezni
A felkészülés megkönnyítése érdekében készült irodalomjegyzéket és versösszeállítást, valamint a felhívást és a jelentkezési lapot a könyvtár honlapján találják az érdeklődők (www.rfmlib.hu). A nevezéseket a [email protected] címre kell beküldeni.
