Amikor az erdő megszólal: így élhették át a szarvasbőgést különvonaton a Bükk mélyén (fotók!)
Őszi estéken a Bükk és a Zemplén rengetegében különleges élmény várta az érdeklődőket. A szarvasbőgés titokzatos hangját hallhatták a Pálházi és a Lillafüredi Állami Erdei Vasút utasai.
Keveseknek adatik meg, hogy az esti bükki hangulatot is megcsodálják, méghozzá a kisvasútról
Forrás: Északerdő Zrt.
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. ismét egyedülálló lehetőséget biztosított a természetbarátoknak és családoknak a Bükk és a Zemplén vadregénye tájain: a Pálházi és a Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) szerelvényein szarvasbőgés-hallgató kirándulásokat szervezett. A különleges program óriási sikert aratott és hatalmas volt az érdeklődés, több százan indultak erdei kalandozásra, ahol nemcsak a természetet, hanem a vadászati hagyományokat is testközelből ismerhették meg.
Pálházán erdei gasztronómia és hagyományőrzés
A Hegyközben két este is közlekedtek a különvonatok. Az első alkalommal közel százan, a másodikon több mint kétszázan vettek részt a kalandban. A Pálházi Állami Erdei Vasút utasai előadásokon hallhattak a vérebekről, ragadozó madarakról, gímszarvasokról és a vadgazdálkodásról. A Rostallói Ökotudatos Nevelési Központban:
- gímbika terítéket,
- vadászkürt szignálokat és
- hagyományos vadászati bemutatókat
is láthattak, majd szarvashúsból készült gulyást kóstolhattak. A visszaút igazi csúcspontját pedig a távolból hallatszó szarvasbőgés jelentette.
Vadászkürt Expressz – különvonat Lillafüreden
Szeptember utolsó szombatján a Lillafüredi Állami Erdei Vasút szervezett felejthetetlen programot „Vadászkürt Expressz” néven. A résztvevők két különvonat közül választhattak: az egyik gasztrotúrával indult az „Ehető Erdő” megállótól Ortástetőig, a másik pedig közvetlenül Andókútra vitte az utasokat.
Miskolc a világ élvonalában: díjat nyert a bükki gasztroforradalom
Élő bemutatók és erdei hangulat, na meg a mindent betöltő szarvasbőgés
Andókúton trófea-, vérebes- és solymász bemutatók várták az érdeklődőket, míg a Csanyiki Erdei Iskolánál a terítékkészítés hagyományaival és a vadászetika szabályaival ismerkedhettek meg a látogatók. A program zárásaként a szerelvény megállt, hogy mindenki átélhesse a szarvasbőgés misztikus, erdőt betöltő hangját.
