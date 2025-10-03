október 3., péntek

Helga névnap

+14
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Varázslatos élmény

1 órája

Amikor az erdő megszólal: így élhették át a szarvasbőgést különvonaton a Bükk mélyén (fotók!)

Címkék#Északerdő#LÁEV Kisvasút#Lillafüred#szarvasbőgés#pálháza

Őszi estéken a Bükk és a Zemplén rengetegében különleges élmény várta az érdeklődőket. A szarvasbőgés titokzatos hangját hallhatták a Pálházi és a Lillafüredi Állami Erdei Vasút utasai.

Bahor-Juhász Ágnes
Amikor az erdő megszólal: így élhették át a szarvasbőgést különvonaton a Bükk mélyén (fotók!)

Keveseknek adatik meg, hogy az esti bükki hangulatot is megcsodálják, méghozzá a kisvasútról

Forrás: Északerdő Zrt.

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. ismét egyedülálló lehetőséget biztosított a természetbarátoknak és családoknak a Bükk és a Zemplén vadregénye tájain: a Pálházi és a Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) szerelvényein szarvasbőgés-hallgató kirándulásokat szervezett. A különleges program óriási sikert aratott és hatalmas volt az érdeklődés, több százan indultak erdei kalandozásra, ahol nemcsak a természetet, hanem a vadászati hagyományokat is testközelből ismerhették meg.

szarvasbőgés
Rengetegen útra keltek a szarvasbőgés és a kapcsolódó varázslatos programokért Forrás: Északerdő  Zrt.

Pálházán erdei gasztronómia és hagyományőrzés

A Hegyközben két este is közlekedtek a különvonatok. Az első alkalommal közel százan, a másodikon több mint kétszázan vettek részt a kalandban. A Pálházi Állami Erdei Vasút utasai előadásokon hallhattak a vérebekről, ragadozó madarakról, gímszarvasokról és a vadgazdálkodásról. A Rostallói Ökotudatos Nevelési Központban: 

  • gímbika terítéket, 
  • vadászkürt szignálokat és 
  • hagyományos vadászati bemutatókat 

is láthattak, majd szarvashúsból készült gulyást kóstolhattak. A visszaút igazi csúcspontját pedig a távolból hallatszó szarvasbőgés jelentette.

Vadászkürt Expressz – különvonat Lillafüreden

Szeptember utolsó szombatján a Lillafüredi Állami Erdei Vasút szervezett felejthetetlen programot „Vadászkürt Expressz” néven. A résztvevők két különvonat közül választhattak: az egyik gasztrotúrával indult az „Ehető Erdő” megállótól Ortástetőig, a másik pedig közvetlenül Andókútra vitte az utasokat.

szarvasbőgés
Úton a Bükk csodáinak felfedezésére Forrás: Északerdő Zrt.

Élő bemutatók és erdei hangulat, na meg a mindent betöltő szarvasbőgés

Andókúton trófea-, vérebes- és solymász bemutatók várták az érdeklődőket, míg a Csanyiki Erdei Iskolánál a terítékkészítés hagyományaival és a vadászetika szabályaival ismerkedhettek meg a látogatók. A program zárásaként a szerelvény megállt, hogy mindenki átélhesse a szarvasbőgés misztikus, erdőt betöltő hangját.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu