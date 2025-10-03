Amikor az erdő megszólal: így élhették át a szarvasbőgést különvonaton a Bükk mélyén (fotók!)

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. ismét egyedülálló lehetőséget biztosított a természetbarátoknak és családoknak a Bükk és a Zemplén vadregénye tájain: a Pálházi és a Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) szerelvényein szarvasbőgés-hallgató kirándulásokat szervezett. A különleges program óriási sikert aratott és hatalmas volt az érdeklődés, több százan indultak erdei kalandozásra, ahol nemcsak a természetet, hanem a vadászati hagyományokat is testközelből ismerhették meg.

Rengetegen útra keltek a szarvasbőgés és a kapcsolódó varázslatos programokért Forrás: Északerdő Zrt.

Pálházán erdei gasztronómia és hagyományőrzés

A Hegyközben két este is közlekedtek a különvonatok. Az első alkalommal közel százan, a másodikon több mint kétszázan vettek részt a kalandban. A Pálházi Állami Erdei Vasút utasai előadásokon hallhattak a vérebekről, ragadozó madarakról, gímszarvasokról és a vadgazdálkodásról. A Rostallói Ökotudatos Nevelési Központban:

gímbika terítéket,

vadászkürt szignálokat és

hagyományos vadászati bemutatókat

is láthattak, majd szarvashúsból készült gulyást kóstolhattak. A visszaút igazi csúcspontját pedig a távolból hallatszó szarvasbőgés jelentette.