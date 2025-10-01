Torz agancsú szarvasbikát ejtettek el Borsodban, fotókon a különleges állat

„Sötétben érkeztünk ki a vadászterület mezőgazdasági részére, ahol hallgatózva két bika bőgésének helyét tudtuk beazonosítani. az egyik erőteljesen, szinte folyamatosan hallatta hangját – erre indult a párom édesapja. A másik jóval ritkábban bőgött, szinte csak 10-15 percenként egyet. Én erre indultam.

A szarvas bőgését követve indultak az erdőbe – a vadászat eredménye egy ritka példány lett. (A kép illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Különös agancsú szarvasra bukkantak

Néhány perc különbséggel, a lővilág első perceiben egymástól alig ötszáz méterre sikerült mindkettőnket lövést tennie. Az általan elejtett bikát nem ismertük, igazi szerencse találkozás volt. A vadhoz lépve azonnal küldtem a róla készült fotót üzenetben, amelyre párom édesapja egy fényképpel válaszolt, amelyen a jól ismert torz agancsú, öreg bika feküdt.

Két rendkívüli bika, egy hajnal – ritka és felejthetetlen élmény. ”

Ricse -Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

(Örkényi András beszámolója) - tette közzé a Vadászunk facebook oldalán.

A vadászat ritka pillanata: két különleges szarvasbika egy hajnal alatt került terítékre.

Forrás: Vadászunk facebook oldal



