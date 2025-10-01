október 1., szerda

Helyi közélet

1 órája

Torz agancsú szarvasbikát ejtettek el Borsodban, fotókon a különleges állat

Címkék#vadászterület#szarvasbika#agancs#erdő#vadászat

A vadbőgés idején, Borsod erdeiben zajló csendes megfigyelés végül két rendkívüli elejtéssel zárult – a pillanat egyszerre volt szerencse, és sorsszerű találkozás. Egy különös küllemű, torz agancsú szarvasbika is terítékre került azon a hajnalon, amelyet két vadász sosem felejt el.

 „Sötétben érkeztünk ki a vadászterület mezőgazdasági részére, ahol hallgatózva két bika bőgésének helyét tudtuk beazonosítani. az egyik erőteljesen, szinte folyamatosan hallatta hangját – erre indult a párom édesapja. A másik jóval ritkábban bőgött, szinte csak 10-15 percenként egyet.  Én erre indultam.

szarvas bőgését követve indultak az erdőbe
A szarvas bőgését követve indultak az erdőbe – a vadászat eredménye egy ritka példány lett. (A kép illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Különös agancsú szarvasra bukkantak

Néhány perc különbséggel, a lővilág első perceiben egymástól alig ötszáz méterre sikerült mindkettőnket lövést tennie. Az általan elejtett bikát nem ismertük, igazi szerencse találkozás volt. A vadhoz lépve azonnal küldtem a róla készült fotót üzenetben, amelyre párom édesapja egy fényképpel válaszolt, amelyen a jól ismert torz agancsú, öreg bika feküdt. 

Két rendkívüli bika, egy hajnal – ritka és felejthetetlen élmény. ”

Ricse -Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

(Örkényi András beszámolója) - tette közzé a Vadászunk facebook oldalán.

A vadászat ritka pillanata: két különleges szarvasbika egy hajnal alatt került terítékre.
Forrás: Vadászunk facebook oldal


