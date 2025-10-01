1 órája
Torz agancsú szarvasbikát ejtettek el Borsodban, fotókon a különleges állat
A vadbőgés idején, Borsod erdeiben zajló csendes megfigyelés végül két rendkívüli elejtéssel zárult – a pillanat egyszerre volt szerencse, és sorsszerű találkozás. Egy különös küllemű, torz agancsú szarvasbika is terítékre került azon a hajnalon, amelyet két vadász sosem felejt el.
„Sötétben érkeztünk ki a vadászterület mezőgazdasági részére, ahol hallgatózva két bika bőgésének helyét tudtuk beazonosítani. az egyik erőteljesen, szinte folyamatosan hallatta hangját – erre indult a párom édesapja. A másik jóval ritkábban bőgött, szinte csak 10-15 percenként egyet. Én erre indultam.
Különös agancsú szarvasra bukkantak
Néhány perc különbséggel, a lővilág első perceiben egymástól alig ötszáz méterre sikerült mindkettőnket lövést tennie. Az általan elejtett bikát nem ismertük, igazi szerencse találkozás volt. A vadhoz lépve azonnal küldtem a róla készült fotót üzenetben, amelyre párom édesapja egy fényképpel válaszolt, amelyen a jól ismert torz agancsú, öreg bika feküdt.
Két rendkívüli bika, egy hajnal – ritka és felejthetetlen élmény. ”
Ricse -Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
(Örkényi András beszámolója) - tette közzé a Vadászunk facebook oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!