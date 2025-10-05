október 5., vasárnap

49 perce

A hímzés fortélyait sajátíthatják el a szakkörre jelentkezők

Címkék#Mezőkövesd#fortély#program#Nemzeti Művelődési Intézet

Mezőkövesd sosem szenved hiányt programokból. Ingyenes, húsz alkalmas felnőtt hímző szakkör indul a Matyó Múzeumban.

Boon.hu

A Nemzeti Művelődési Intézet az „Aszakkör” programjának keretében indítja el felnőtt hímző szakkörét, amelynek első alkalma 18-án lesz.

Hímző szakkör indul Mezőkövesden
Forrás: MW

A hímző szakkörről

A résztvevők a tiszta forrást követve, minőségi alapanyagok felhasználásával sajátíthatják majd el az öltéstechnikákat és megtanulhatják, hogyan alkalmazzák mai tárgyakon a saját ízlésükre formálva. A jelentkezés sorrendjében, 5 fő ingyenes eszközcsomagot is kap, jelentkezni pedig október 12-ig lehet - írja a mezokovesd.hu.

