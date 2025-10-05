Ajánló
A hímzés fortélyait sajátíthatják el a szakkörre jelentkezők
Mezőkövesd sosem szenved hiányt programokból. Ingyenes, húsz alkalmas felnőtt hímző szakkör indul a Matyó Múzeumban.
A Nemzeti Művelődési Intézet az „Aszakkör” programjának keretében indítja el felnőtt hímző szakkörét, amelynek első alkalma 18-án lesz.
A hímző szakkörről
A résztvevők a tiszta forrást követve, minőségi alapanyagok felhasználásával sajátíthatják majd el az öltéstechnikákat és megtanulhatják, hogyan alkalmazzák mai tárgyakon a saját ízlésükre formálva. A jelentkezés sorrendjében, 5 fő ingyenes eszközcsomagot is kap, jelentkezni pedig október 12-ig lehet - írja a mezokovesd.hu.
