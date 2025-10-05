A hímzés fortélyait sajátíthatják el a szakkörre jelentkezők

A hímző szakkörről

A résztvevők a tiszta forrást követve, minőségi alapanyagok felhasználásával sajátíthatják majd el az öltéstechnikákat és megtanulhatják, hogyan alkalmazzák mai tárgyakon a saját ízlésükre formálva. A jelentkezés sorrendjében, 5 fő ingyenes eszközcsomagot is kap, jelentkezni pedig október 12-ig lehet - írja a mezokovesd.hu.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!