Új elnöki tanácsadó a vármegyei közgyűlésben
Az Elnöki Kabinet új tanácsadóval bővült. Szabó Gergely lett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöki tanácsadója, egészségügyi szakterületen.
Szabó Gergely elnöki tanácsadóként vesz részt a továbbiakban az Elnöki Kabinet munkájában.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökének felkérésére segíti a vármegye egészségügyi területét érintő szakmai együttműködések fejlesztését, koordinálását.
Szabó Gergely jelentős tapasztalatokkal bír az állami és magán szektorban egyaránt
Szabó Gergely az állami és a magán-egészségügyi szektorban egyaránt jelentős tapasztalattal rendelkezik: a miskolci Macroklinika ügyvezető igazgatója, valamint a Mezőcsáti Egészségügyi Központ igazgatója.
A Mezőcsáti Egészségügyi Központ igazgatójaként új kihívások előtt áll Szabó Gergely
A hatékonyság növelése és az együttműködések erősítése a cél
Új feladatkörében szakmai tanácsaival és tapasztalatával támogatja a vármegyei egészségügyi fejlesztéseket, valamint a térség egészségügyi intézményei közötti kohézió erősítését, a szakmai párbeszéd, a humánerőforrás és háttér minél hatékonyabb együttműködését.
