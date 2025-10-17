október 17., péntek

Hedvig névnap

+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

50 perce

Új elnöki tanácsadó a vármegyei közgyűlésben

Címkék#vármegyei közgyűlés#Borsod-Abaúj Zemplén megye#megyeháza

Az Elnöki Kabinet új tanácsadóval bővült. Szabó Gergely lett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöki tanácsadója, egészségügyi szakterületen.

Boon.hu

Szabó Gergely elnöki tanácsadóként vesz részt a továbbiakban az Elnöki Kabinet munkájában.

Szabó Gergely
Szabó Gergely a miskolci Macroklinika ügyvezető igazgatója, valamint a Mezőcsáti Egészségügyi Központ igazgatója tanácsaival segíti majd az Elnöki Kabinet munkáját
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökének felkérésére segíti a vármegye egészségügyi területét érintő szakmai együttműködések fejlesztését, koordinálását.

Szabó Gergely jelentős tapasztalatokkal bír az állami és magán szektorban egyaránt

Szabó Gergely az állami és a magán-egészségügyi szektorban egyaránt jelentős tapasztalattal rendelkezik: a miskolci Macroklinika ügyvezető igazgatója, valamint a Mezőcsáti Egészségügyi Központ igazgatója.

A hatékonyság növelése és az együttműködések erősítése a cél

Új feladatkörében szakmai tanácsaival és tapasztalatával támogatja a vármegyei egészségügyi fejlesztéseket, valamint a térség egészségügyi intézményei közötti kohézió erősítését, a szakmai párbeszéd, a humánerőforrás és háttér minél hatékonyabb együttműködését.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu