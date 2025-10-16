Új elnöki tanácsadó a vármegyei közgyűlésben

A hatékonyság növelése és az együttműködések erősítése a cél

Új feladatkörében szakmai tanácsaival és tapasztalatával támogatja a vármegyei egészségügyi fejlesztéseket, valamint a térség egészségügyi intézményei közötti kohézió erősítését, a szakmai párbeszéd, a humánerőforrás és háttér minél hatékonyabb együttműködését.

