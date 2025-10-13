Sokan kellemetlen meglepetés elé nézhetnek, ha nem figyelnek az új építési szabályokra

2025 augusztusától jelentősen módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA), amely meghatározza, mit és hová lehet építeni egy telken. A változások célja, hogy a szabályozás életszerűbb és rugalmasabb legyen, ám ez nem jelenti azt, hogy minden korábban épült melléképület automatikusan megfelel az új előírásoknak. A szabálytalan építmények esetén érdemes egyeztetni az önkormányzattal vagy egy építész szakemberrel. Korábban összeszedtünk mindent, amit a változásokról tudni érdemes.

A szabálytalan építmények miatt módosították az alapszabályzatot? Forrás: MW