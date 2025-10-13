4 órája
Sokan kellemetlen meglepetés elé nézhetnek, ha nem figyelnek az új építési szabályokra
Az új melléképület építési szabályok 2025 augusztusától teljesen átrendeződtek. Egyes szabálytalan építmények sorsa kérdésessé válhat.
2025 augusztusától jelentősen módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA), amely meghatározza, mit és hová lehet építeni egy telken. A változások célja, hogy a szabályozás életszerűbb és rugalmasabb legyen, ám ez nem jelenti azt, hogy minden korábban épült melléképület automatikusan megfelel az új előírásoknak. A szabálytalan építmények esetén érdemes egyeztetni az önkormányzattal vagy egy építész szakemberrel. Korábban összeszedtünk mindent, amit a változásokról tudni érdemes.
Rengeteg garázst és melléképületet kell lebontani? Új szabályok az udvarokon!
A szabálytalan építmények nem zökkentették ki a mesterséges intelligenciát
A ChatGPT szerint ezen az 5 helyen érdemes élni Borsodban, ráadásul meg is indokolta miért. A listán van egy-két meglepetés, ráadásul összehasonlítottuk azokkal a településekkel, amelyeket olvasóink említettek az ebben a témában feltett kérdésre a közösségi média oldalunkon, ahova több mint 100 hozzászólás érkezett.
Ez az 5 borsodi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?
Nézzük, mit mond a KRESZ
Sokan nem tudják, pedig megszegik a KRESZ-t, és ennek akár büntetés is lehet a vége. Korábbi írásunkban megmutattuk, mikor kell nappali menetfényt vagy tompított fényszórót használni. Érdemes tájékozódni, ha nem akar kellemetlen helyzetbe kerülni. Vannak, akik rábízzák a döntést az autó elektronikájára, de ez nem mindig jó ötlet.
Egy KRESZ-szabály, amit rengeteg autós félreért - Nappali menetfény vagy tompított fényszóró?
Kiderült a titok: ezekkel az üzletekkel nyit Miskolc új bevásárlóközpontja
Egy év alatt teljesen megváltozott a Pesti út látképe. Ahol tavaly még időnként cirkuszi sátrak álltak, ma már Miskolc legújabb bevásárlóközpontja várja, hogy megnyissa kapuit. Megszereztük a legfrissebb információkat arról, mikor nyit és milyen üzletek költöznek be az új komplexumba.
Kiderítettük, milyen üzletek nyílnak Miskolc új bevásárlóközpontjában – itt a teljes lista és a nyitás dátuma is megvan!
Leégett a hejőcsabai gyógyszertár
Ismeretlen okból, de az első jelek szerint elektromossággal összefüggésben támadhatott tűz a jellegzetes ingatlanban, amely Hejőcsaba városrész talán legismertebb épülete a Pesti útra kivezető szakaszon. Gyógyszertárként ismerik ma is a miskolciak, pedig nagyon rég volt már, hogy tényleg patika funkcióban működött. Éjfél után fél 1 körül kapta a jelzést a Katasztrófavédelem, majd hamarosan kiérkeztek a miskolci tűzoltók, a barcikai kollégákkal megerősítve, összesen öt fecskendővel, létráskocsival. Itt írtunk le mindent, amit a sajnálatos esetről tudni érdemes.
Így égett le a hejőcsabai műemlék gyógyszertár – Frissítés: gyerekeket is ki kellett menekíteni a tűzből (fotókkal, videóval)
Túl korán
Hirtelen, gyors lefolyású betegség következtében elhunyt egy közkedvelt szülész-nőgyógyász szakorvos. A gyászhírt a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház közölte, mély megrendüléssel búcsúzva szeretett kollégájától. Kattintson cikkünkre a részletekért.
Talált tárgy eltulajdonítása
Az elkövető 2025. szeptember 3-án délelőtt egy kazincbarcikai áruházban százezer forint készpénzt talált, amelyet nem adott le a boltban, hanem eltulajdonította. Az esettel kapcsolatban szükségessé vált a felvételen látható elkövető személyazonosságának a megállapítása. Ha kíváncsi a felvételre, nézze meg korábbi cikkünkben.
Könnyekig hatódott
A Sztárban Sztár All Stars korábbi adása bővelkedett megható pillanatokban. Nótár Mary azon a hétvégén Szandi bőrébe bújt, és olyan előadást adott, hogy a közönség állva tapsolt. Szandi pedig nem tudta visszatartani a könnyeit – ország-világ előtt vallotta be, mit érzett a produkció után.
Szandi kimondta ország-világ előtt, amit eddig senki – Nótár Mary csak állt és nézett nagyokat
Veretlen maradt a csapat
A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport, 8. fordulójában vasárnap négy találkozót rendeztek. A Sajószöged nagyarányú győzelmet ünnepelhetett. Gólokban nem volt hiány a Közép csoportban, tekintse meg erről szóló részletes írásunkat.
,,Amíg csürhe módjára viselkedünk egymással, ne is várjunk más eredményt"
