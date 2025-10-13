Gyomorforgató, amiket találtak egy Borsodhoz közeli sütőipari üzemben (fotók, videó)

Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményekkel szembesültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei egy tiszavasvári sütőipari üzem ellenőrzésekor. A feltárt jogsértések miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették. Továbbá mintegy 207 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból. Az eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van.

Kosz, rovartetem, pergő festék a sütőipari üzemben | Fotók: Nébih

