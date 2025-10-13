2 órája
Gyomorforgató, amiket találtak egy Borsodhoz közeli sütőipari üzemben (fotók, videó)
Kosz, pókháló, rovartetem – ilyen dolgokat találtak abban a sütőipari üzemben, amelyet felfüggesztett a Nébih.
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményekkel szembesültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei egy tiszavasvári sütőipari üzem ellenőrzésekor. A feltárt jogsértések miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették. Továbbá mintegy 207 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból. Az eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van.
A tiszavasvári sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat állapítottak meg a Nébih szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során.
Az egység több helyiségében a padozat sérült, szennyezett volt, a falak, a berendezések, eszközök szennyezettek és pókhálósak voltak. Az ablakoknál rengeteg rovartetem volt látható. Az előállító helyiségekben több helyen a mennyezetről és a falról a festék pergett.
A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomon követési dokumentációkat hiányosan vezeti.
Az üzemben készült képek magukért beszélnek:
Felfüggesztett egy sütőipari üzemet a NébihFotók: Nébih
A Nébih a súlyos hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. A hatóság továbbá 20 tétel, mindösszesen 207,2 kg nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert haladéktalanul kivont a forgalomból, megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte hatósági zár alá vételüket. Emellett elrendelte az élelmiszer-vállalkozási létesítményben 2025. 09. 24. napja előtt előállított még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idővel rendelkező élelmiszerek forgalomból való visszahívását.
Az egység az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatta tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.
Az érintett vállalkozás adatai elérhetőek a jogsértés listán.
