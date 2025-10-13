október 13., hétfő

Durva körülmények

2 órája

Gyomorforgató, amiket találtak egy Borsodhoz közeli sütőipari üzemben (fotók, videó)

Kosz, pókháló, rovartetem – ilyen dolgokat találtak abban a sütőipari üzemben, amelyet felfüggesztett a Nébih.

Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményekkel szembesültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei egy tiszavasvári sütőipari üzem ellenőrzésekor. A feltárt jogsértések miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették. Továbbá mintegy 207 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból. Az eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van.

Koszt, pókhálót és rovartetemet is találtak a sütőipari üzemben.
Kosz, rovartetem, pergő festék a sütőipari üzemben | Fotók: Nébih

A tiszavasvári sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat állapítottak meg a Nébih szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során.

Az egység több helyiségében a padozat sérült, szennyezett volt, a falak, a berendezések, eszközök szennyezettek és pókhálósak voltak. Az ablakoknál rengeteg rovartetem volt látható. Az előállító helyiségekben több helyen a mennyezetről és a falról a festék pergett.

A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomon követési dokumentációkat hiányosan vezeti.

Az üzemben készült képek magukért beszélnek:

Felfüggesztett egy sütőipari üzemet a Nébih

Fotók: Nébih

A Nébih a súlyos hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. A hatóság továbbá 20 tétel, mindösszesen 207,2 kg nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert haladéktalanul kivont a forgalomból, megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte hatósági zár alá vételüket. Emellett elrendelte az élelmiszer-vállalkozási létesítményben 2025. 09. 24. napja előtt előállított még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idővel rendelkező élelmiszerek forgalomból való visszahívását.

Az egység az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatta tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.

Az érintett vállalkozás adatai elérhetőek a jogsértés listán.

További hírek a Borsod Online-on.

 

