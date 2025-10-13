54 perce
Halál a síneken – ezek voltak a magyar történelem legnagyobb vonatkatasztrófái
Szlovákiában, a magyar határ közelében ütközött hétfőn két vasúti szerelvény. A súlyos vonatbaleset kapcsán felidézzük a legmegrázóbb magyar vonatkozású tragédiákat.
A szajoli volt az egyik legsúlyosabb vasúti baleset hazánkban
Hétfőn Szádalmáson történt súlyos vonatbaleset, a magyar határ közelében. Bár a körülményeket még vizsgálják, az esemény felidézi a magyar vasúti közlekedés legsúlyosabb tragédiáit. A történelem során több nagy baleset rázta meg az országot, köztük a Szajoli, Monorierdői és Herceghalmi tragédiák, amelyek számos halálos áldozatot követeltek.
1. Szajoli vasúti baleset (1994. december 2.)
- Halálos áldozatok száma: 31
- Sérültek száma: 52
Leírás: A Nyíregyháza és Budapest között közlekedő gyorsvonat kisiklott, és mintegy 110 km/h sebességgel rohant bele az állomásépületbe. A balesetet emberi mulasztás okozta, és azóta is a magyar vasúti közlekedés egyik legsúlyosabb tragédiájaként tartják számon.
Brutális vasúti baleset a szlovák határnál: összeütközött két személyvonat, rengeteg ember megsérült
2. Herceghalmi vasúti baleset (1916. december 1.)
- Halálos áldozatok száma: 69
- Sérültek száma: 164 (ebből 60 súlyos)
Leírás: Az osztrák császár, Ferenc József temetésére tartó vonatok ütköztek össze éjfél után. Az 1916. december 1-én történt herceghalmi vasúti baleset a magyar vasút történetének legtöbb halálos áldozattal járó eseménye volt. A Herceghalom mellett történt katasztrófát az okozta, hogy egy késő vonatokkal zsúfolt vonalon az egyik mozdony személyzete elmulasztotta egy jelző megfigyelését.
Rengetegen sérültek a súlyos vonatbaleset következtében
3. Monorierdői vasúti baleset (2008. október 6.)
- Halálos áldozatok száma: 4
- Sérültek száma: 26 (többük súlyosan)
Leírás: Egy személyvonat hátulról nagy sebességgel beleütközött egy InterCity vonatba. A baleset következtében a két vonatot csak késő délutánra tudták szétszedni. Négy ember meghalt, 26 megsérült, többen életveszélyesen Monorierdőnél, amikor egy Budapest felé tartó személyvonat utolérte a vele egy irányba tartó intercityt. A baleset kapcsán lemondott Szabó Pál közlekedési miniszter, Heinczinger István, a MÁV vezérigazgatója és Kamarás Miklós, a MÁV Zrt. igazgatóságának elnöke.
4. Dombóvári vonatbaleset (2008. augusztus 2.)
- Halálos áldozatok száma: 4
- Sérültek száma: 2 súlyos, 10 könnyű
Leírás: A Kaposvárról Budapestre tartó vonat több kocsija borult fel. Két sérültet kellett kórházba szállítani, tíz könnyebb sérültet a helyszínen láttak el. A baleset következtében a miniszter lemondott.
5. Siófoki vonatbaleset (2003. május 8.)
- Halálos áldozatok száma: 33
- Sérültek száma: 6
Leírás: A 2003-as siófoki buszbaleset május 8-án 8 óra 35 perckor történt a város Darnay Kálmán téri vasúti átjárójában. A budapesti Déli pályaudvarról Nagykanizsa felé tartó gyorsvonat belerohant egy német turistákat szállító autóbuszba, amely a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre. 33 fő meghalt, 6-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A tragédiát követően a MÁV félsorompókat helyezett üzembe az átjáróban.
6. Kecskeméti vonatbaleset (1973. január 30.)
- Halálos áldozatok száma: 37
- Sérültek száma: Több mint 20
Leírás: Az 1973-as kecskeméti autóbusz-baleset (korhánközi tragédia) a Fülöpszállás-Kecskemét-vasútvonalon, a kecskeméti Korhánközi úti vasúti útátjáróban (a Korhánközben) bekövetkezett baleset, melynek során menetrend szerinti autóbusz és vonat üközött. A balesetben 37-en meghaltak, 20-an megsérültek. A magyarországi vasúti átjáróban történt közúti balesetek közül a korhánközi tragédia járt a legtöbb halálos áldozattal.
7. Szőnyi vonatbaleset (2007. február 6.)
- Halálos áldozatok száma: 1
- Sérültek száma: 8
2007. február 6-án Komárom közelében, Szőny külterületén ütközött össze két vonat. Az 52 éves mozdonyvezető meghalt, nyolcan megsérültek. Az utoléréses vonatbalesetnél a jelzőrendszer sem működött jól, de emberi mulasztás – gyorshajtás – okozta. A balesetben elhunyt mozdonyvezető nem megfelelően választotta meg a sebességet. Tizenöt kilométer/órás sebesség helyett 98-cal ment.
A magyar vasúti közlekedés történetében több súlyos baleset is történt, amelyek a biztonsági rendszerek folyamatos fejlesztését tették szükségessé. A legnagyobb tragédiák – Szajol, Herceghalom, Monorierdő, Dombóvár, Kecskemét – mind tanulságként szolgálnak a mai közlekedés számára. Az aktuális szádalmási baleset ismét ráirányítja a figyelmet a vasúti biztonság fontosságára, és arra, hogy minden baleset megelőzése közös felelősségünk.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Pótlóbuszok, lezárt átjáró, korábban induló vonatok: masszív változások a miskolci vonalon
Sokan kellemetlen meglepetés elé nézhetnek, ha nem figyelnek az új építési szabályokra
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!