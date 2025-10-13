Halál a síneken – ezek voltak a magyar történelem legnagyobb vonatkatasztrófái

2. Herceghalmi vasúti baleset (1916. december 1.)

Halálos áldozatok száma: 69

Sérültek száma: 164 (ebből 60 súlyos)

Leírás: Az osztrák császár, Ferenc József temetésére tartó vonatok ütköztek össze éjfél után. Az 1916. december 1-én történt herceghalmi vasúti baleset a magyar vasút történetének legtöbb halálos áldozattal járó eseménye volt. A Herceghalom mellett történt katasztrófát az okozta, hogy egy késő vonatokkal zsúfolt vonalon az egyik mozdony személyzete elmulasztotta egy jelző megfigyelését.

Rengetegen sérültek a súlyos vonatbaleset következtében

3. Monorierdői vasúti baleset (2008. október 6.)

Halálos áldozatok száma: 4

Sérültek száma: 26 (többük súlyosan)

Leírás: Egy személyvonat hátulról nagy sebességgel beleütközött egy InterCity vonatba. A baleset következtében a két vonatot csak késő délutánra tudták szétszedni. Négy ember meghalt, 26 megsérült, többen életveszélyesen Monorierdőnél, amikor egy Budapest felé tartó személyvonat utolérte a vele egy irányba tartó intercityt. A baleset kapcsán lemondott Szabó Pál közlekedési miniszter, Heinczinger István, a MÁV vezérigazgatója és Kamarás Miklós, a MÁV Zrt. igazgatóságának elnöke.

4. Dombóvári vonatbaleset (2008. augusztus 2.)

Halálos áldozatok száma: 4

Sérültek száma: 2 súlyos, 10 könnyű

Leírás: A Kaposvárról Budapestre tartó vonat több kocsija borult fel. Két sérültet kellett kórházba szállítani, tíz könnyebb sérültet a helyszínen láttak el. A baleset következtében a miniszter lemondott.