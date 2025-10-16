Változás Borsod-Abaúj-Zemplénben: mostantól nem hajthat fel akárki a forgalmas főút egy szakaszára

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint október 15-től (szerda) új súlykorlátozás lépett életbe a 39-es főút Tállya és a 37-es főút közötti szakaszán.



Súlykorlátozás lépett érvénybe, jobb tájékozódni az erre haladóknak Fotó: Tátrai János / Forrás: Facebook/Encs Város Önkormányzata

A változás célja, hogy tehermentesítse a kisebb településeket az átmenő teherforgalomtól, és biztonságosabbá tegye a közlekedést az érintett útszakaszokon. Az elmúlt időszakban a megnövekedett kamionforgalom több helyen is gondot okozott, ezért a Magyar Közút most olyan forgalmi rendet vezetett be, ami hosszú távon is kedvezőbb lehet az itt élők és az autósok számára.