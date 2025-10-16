október 16., csütörtök

Ne rutinból vezessen errefelé!

35 perce

Változás Borsod-Abaúj-Zemplénben: mostantól nem hajthat fel akárki a forgalmas főút egy szakaszára

Címkék#Tállya#Encs Város Önkormányzat#teherforgalom#Magyar Közút#súlykorlátozás

Fontos közúti változásokról adott ki közleményt a Magyar Közút. Súlykorlátozás és behajtási tilalom van érvényben ezen a szakaszon.

Boon.hu
Sebesség- és súlykorlátozás van érvényben szerda óta Encs térségében

Sebesség- és súlykorlátozás van érvényben szerda óta Encs térségében

Forrás: Facebook

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint október 15-től (szerda) új súlykorlátozás lépett életbe a 39-es főút Tállya és a 37-es főút közötti szakaszán.
 

súlykorlátozás
Súlykorlátozás lépett érvénybe, jobb tájékozódni az erre haladóknak Fotó: Tátrai János / Forrás: Facebook/Encs Város Önkormányzata

A változás célja, hogy tehermentesítse a kisebb településeket az átmenő teherforgalomtól, és biztonságosabbá tegye a közlekedést az érintett útszakaszokon. Az elmúlt időszakban a megnövekedett kamionforgalom több helyen is gondot okozott, ezért a Magyar Közút most olyan forgalmi rendet vezetett be, ami hosszú távon is kedvezőbb lehet az itt élők és az autósok számára.

A súlykorlátozás a célforgalmat nem érinti

A 12 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművek számára behajtási tilalom van érvényben ezen a szakaszon.
A korlátozás nem vonatkozik a célforgalomban közlekedőkre.

  • Ezzel egyidőben feloldásra került a 12 tonnás korlátozás Abaújszántó és Abaújkér között, így ott ismét szabadon közlekedhetnek a teherautók.
  • Az átmenő forgalom számára a 39-es főút Tállya–Encs közötti szakasza, illetve az M30-as autópálya javasolt útvonal.

A forgalombiztonság érdekében az érintett településeken 40 km/h sebességkorlátozás is életbe lépett, amely a teljes belterületre vonatkozik. A korlátozást jelző tábla a „Település kezdete” táblán található.
Kérik a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét!

A változtatások célja a településeken áthaladó teherforgalom csökkentése és a biztonság növelése.

