Bluetooth eszközök

3 órája

Láthatatlan hullámok – Sugárzásveszélyt jelentenek a vezeték nélküli fülhallgatók?

Egy friss tanulmány világít rá a vezeték nélküli fülhallgatók problémájára. Mutatjuk, valóban veszélyes lehet-e a sugárzás, amit ezek az eszközök kibocsátanak.

Egy új tanulmány ismét felkavarta az álló vizet. Vajon biztonságosak-e a vezeték nélküli fülhallgatók, vagy valóban veszélyt jelentenek a mindennapi használatban? A kutatók szerint a Bluetooth eszközök elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, ami idővel felhalmozódhat a szervezetben. Bár az eddigi bizonyítékok nem igazolják egyértelműen az egészségkárosító hatást, a tartós expozízióval kapcsolatban egyre több a kérdés. A vezeték nélküli technológia kényelme vitathatatlan, de a hosszú távú hatások feltérképezése még folyamatban van.

Sugárzást bocsáthatnak ki a vezeték nélküli fülhallgatók? (A kép illusztráció)
Fotó: Kallus György

A vezeték nélküli technológia

A vezeték nélküli fülhallgatók rádiófrekvenciás jeleket használnak adatátvitelre. Ezek az elektromágneses hullámok az emberi szervezet által is elnyelhetők. Ezeket a SAR-érték méri, az Európai Unióban pedig a maximálisan megengedett SAR-érték 2 W/kg, amely alá minden forgalmazott eszköznek be kell férnie.

Fontos azonban, hogy a sugárzás mértéke a használat időtartamától és közelségétől is függ – vagyis a fülbe helyezett, folyamatosan használt eszközök hosszabb távon nagyobb kitettséget jelentenek, mint egy rövid hívás vagy háttérzene hallgatása.

Mit mondanak a sugárzásról?

A WHO (World Health Organization) és az Európai Bizottság tudományos testületei jelenleg nem találtak egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a Bluetooth-sugárzás károsítaná az emberi szervezetet.

Tehát nem feltétlenül veszélyesek a vezeték nélküli fülhallgatók, de a tudományos közösség szerint indokolt a „precautionary approach”, vagyis az elővigyázatosság elve.

Nem gondolom, hogy valójában veszélyt jelentene a bluetooth-os fülhallgatók használata, de valóban, az „elővigyázatosság elve” alapján nem árthat, ha gyakori használat mellett odafigyelünk arra, hogy ne aludjunk az eszközzel a fülünkben és lehetőség szerint válasszunk hiteles, szabványosított fülest, amin feltüntetik a SAR-értéket

 – mondta Kovács Bence informatikus.

 

