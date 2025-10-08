Élesben formálódik a tartalékos katonaközösség

A miskolci Stromfeld laktanya területén az elmúlt hetek az összekovácsolásról, a közös felkészülésről és a feladatokban való hatékony együttműködés megteremtéséről szóltak.

A miskolci Stromfeld laktanya területén folynak a kiképzések

Fotó: Pekola Attila tartalékos főhadnagy / Forrás: Szidor Viktória főhadnagy

A Borsod-Abaúj- Zemplén vármegyei tartalékos honvédek az általános lőkiképzési, egészségügyi, híradó és rádiózási ismeretek elsajátítása mellett gyakorolják az ellenőrző-áteresztő pontok telepítését, üzemeltetését, valamint az őrszolgálati feladatokat.

A miskolci Stromfeld laktanya területén párhuzamos kiképzések folynak

Az egyidőben párhuzamosan futó kiképzések pedig lehetővé teszik, hogy a tartalékos honvédek felkészültségét még magasabb szintre emeljék. Emellett a területvédelemben is egyre nagyobb szerepet kap a drónok gyakorlati alkalmazása, hiszen gyors és hatékony megoldást nyújtanak a megfigyelésben és a biztonság növelésében.

Alapfelkészítésben vesznek részt a tartalékos katonák

A gyakorlat során azt is tesztelik, hogy veszélyhelyzetben a hátország védelmére rendelt katonák milyen gyorsan érhetik el az alapkiképzettségi szintet, ezért múlt héten egy 14 napos alapfelkészítés is kezdődött a laktanyában, amelyen a 4 és 9 modult végzett tartalékos katonák vesznek részt. A kiképzés a Katonai Alapfelkészítési Program tematikájára épül, azzal a különbséggel, hogy két hét áll rendelkezésükre elsajátítani az ismeretanyagot bent lakásos rendszerben, emelt óraszámban. Az intenzív felkészítés lövészettel és járőr típusú vizsgával zárul.

A civil élettel könnyen összeegyeztethető

A 14 napos alapfelkészítésen vesz részt Kovács Fruzsina tartalékos szakaszvezető is, aki Ózdról érkezett.