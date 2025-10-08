42 perce
Élesben formálódik a tartalékos katonaközösség
Az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlaton az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred Majthényi Károly 10. Területvédelmi Zászlóalj tartalékos katonái is jelentős létszámmal vesznek részt. A miskolci Stromfeld laktanya adja a helyszínét a gyakorlatnak.
A területvédelemben is egyre nagyobb szerepet kap a drónok gyakorlati alkalmazása
Forrás: Szidor Viktória főhadnagy
Fotó: Pekola Attila tartalékos főhadnagy
A miskolci Stromfeld laktanya területén az elmúlt hetek az összekovácsolásról, a közös felkészülésről és a feladatokban való hatékony együttműködés megteremtéséről szóltak.
A Borsod-Abaúj- Zemplén vármegyei tartalékos honvédek az általános lőkiképzési, egészségügyi, híradó és rádiózási ismeretek elsajátítása mellett gyakorolják az ellenőrző-áteresztő pontok telepítését, üzemeltetését, valamint az őrszolgálati feladatokat.
A miskolci Stromfeld laktanya területén párhuzamos kiképzések folynak
Az egyidőben párhuzamosan futó kiképzések pedig lehetővé teszik, hogy a tartalékos honvédek felkészültségét még magasabb szintre emeljék. Emellett a területvédelemben is egyre nagyobb szerepet kap a drónok gyakorlati alkalmazása, hiszen gyors és hatékony megoldást nyújtanak a megfigyelésben és a biztonság növelésében.
Alapfelkészítésben vesznek részt a tartalékos katonák
A gyakorlat során azt is tesztelik, hogy veszélyhelyzetben a hátország védelmére rendelt katonák milyen gyorsan érhetik el az alapkiképzettségi szintet, ezért múlt héten egy 14 napos alapfelkészítés is kezdődött a laktanyában, amelyen a 4 és 9 modult végzett tartalékos katonák vesznek részt. A kiképzés a Katonai Alapfelkészítési Program tematikájára épül, azzal a különbséggel, hogy két hét áll rendelkezésükre elsajátítani az ismeretanyagot bent lakásos rendszerben, emelt óraszámban. Az intenzív felkészítés lövészettel és járőr típusú vizsgával zárul.
A civil élettel könnyen összeegyeztethető
A 14 napos alapfelkészítésen vesz részt Kovács Fruzsina tartalékos szakaszvezető is, aki Ózdról érkezett.
Augusztus végén kötöttem szerződést és szeptember elején el is kezdtem az alapkiképzést. Édesapám sorkatona volt és sokat mesélt nekem a katonai szolgálatról, ezért is döntöttem úgy, hogy jelentkezem. A jelenlegi civil életemmel teljesen összeegyeztethető ez a szolgálati forma. A kiképzésről eddig csak pozitívan tudok beszélni. Nincs olyan, hogy ha valaki nehezebben ért valamit, akkor lemarad, hiszen a kiképzők figyelnek ránk és segítenek. Sok különböző embert ismertem meg itt, de megtanultunk csapatban együttműködni. Gondolkozom a szerződéses szolgálati formán is. Úgy állok hozzá, hogy ez most egy kis ízelítő, ami után könnyebben tudok mérlegelni
Komplex felkészítést kapnak
Dr. Dániel Róbert Tamás tartalékos főhadnagy őrparancsnokként vesz részt az őrzés-védelmi feladatokban.
"2023 júniusa óta vagyok tartalékos katona. A patrióta érzelmeim miatt jelentkeztem a katonai szolgálatra, mivel úgy gondolom, hogy a haza védelme mindennél előrébb való. A döntésemben nagy szerepet játszott egy barátom véleménye is, aki már 2017 óta tartalékos katona. Több feladatban is részt vettem, amióta felszereltem. Civil életemben ügyvéd vagyok, amit jól össze tudok egyeztetni a szolgálattal. A gyakorlatra komplex felkészítést kaptunk, ami lehetővé tette, hogy minél nagyobb tudással vegyünk részt a feladatokban."
A tartalékos katonák kiképzettségi szintjének növelése a cél
Az előre terezett, NATO keretek között megrendezett gyakorlat célja többek között, hogy növelje a tartalékos katonák kiképzettségi szintjét és ezzel párhuzamosan begyakorolják az alaprendeltetési feladataikat. A tartalékos katonák a gyakorlatokon tudják leginkább elmélyíteni készségeiket és ismereteiket, hiszen az együttműködés által nemcsak magukat fejlesztik, hanem a közösség erejét is gyarapítják. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy kipróbálják magukat valósághű helyzetekben és megtapasztalják a csapatmunka összetartó erejét.
