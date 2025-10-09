október 9., csütörtök

Dénes névnap

12°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudja?

1 órája

Mi izgatja ez idő tájt legjobban a miskolciakat?

Címkék#labdarúgócsapat#Magyar Honvédség#hadgyakorlat#Kazincbacika#Spar#KBSC#miskolci főutca#bírósági ítélet

Az foglalkoztatja leginkább a megyeszékhely online olvasóit mostanában, hogy milyen üzlet nyílik majd a belvárosba. Mármint nem akárhol, hanem a bezárt Spar helyén.

Boon.hu

A Pátria néven ismert miskolci belvárosi épületben nemrég bezárt az azelőtt sok éven át ott működött élelmiszerüzlet. Joggal merül fel a kérdés: mi lesz a Spar helyén? A kérdésre ígért válasszal kecsegtető Boon-cikk volt az, amire csütörtökön a legtöbben kíváncsiak voltak.

A Spar helyén új bérlőt keresnek Miskolcon, míg a honvédségi erők meg a „megszállókat” kajtatták Dél-Borsodban
A Spar helyén új bérlőt keresnek Miskolcon, míg a honvédségi erők meg a „megszállókat” kajtatták Dél-Borsodban

A Spar helyén vajh' mi lesz?

Nézzük is akkor!

Egy másik jelentős helyszín a megyeszékhely városképében az Újgyőri főtér. Ott nem bezárt épp valami, hanem összetört... Igaz, nem bolt, hanem közlekedési eszköz. Két éve történt – két év lett belőle. Mármint a bíróságon.

Valaki, illetve valami mást is megtámadtak, ráadásul nem évekkel ezelőtt, hanem épp most csütörtökön! Méghozzá a mezőkövesdi repteret. „Az ellenség elfoglalta”, és a Magyar Honvédség épp a térségben hadgyakorlaton lévő harci erőinek kellett „visszafoglalniuk”. Értik? Hadgyakorlat formájában, játszásiból. Mindazonáltal sokan rákattintottak a helyszínen készült fotógalériánkra. Van itt minden a listán, Gripen vadászgépek, Hummer és más páncolozott harcjárművek, helikopterek...

Amit pedig a harci morált illeti, azzal Kazincbarcikán sincs gond – legalábbis a futballpályán és lelátóján. Természetesen a labdarúgók és drukkereik aktivitására gondolunk. Utóbbiak számára szolgált lelkesítő értesüléssel a Boon.hu ezen a napon:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu