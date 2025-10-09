Mi izgatja ez idő tájt legjobban a miskolciakat?

Valaki, illetve valami mást is megtámadtak, ráadásul nem évekkel ezelőtt, hanem épp most csütörtökön! Méghozzá a mezőkövesdi repteret. „Az ellenség elfoglalta”, és a Magyar Honvédség épp a térségben hadgyakorlaton lévő harci erőinek kellett „visszafoglalniuk”. Értik? Hadgyakorlat formájában, játszásiból. Mindazonáltal sokan rákattintottak a helyszínen készült fotógalériánkra. Van itt minden a listán, Gripen vadászgépek, Hummer és más páncolozott harcjárművek, helikopterek...