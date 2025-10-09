1 órája
Mi izgatja ez idő tájt legjobban a miskolciakat?
Az foglalkoztatja leginkább a megyeszékhely online olvasóit mostanában, hogy milyen üzlet nyílik majd a belvárosba. Mármint nem akárhol, hanem a bezárt Spar helyén.
A Pátria néven ismert miskolci belvárosi épületben nemrég bezárt az azelőtt sok éven át ott működött élelmiszerüzlet. Joggal merül fel a kérdés: mi lesz a Spar helyén? A kérdésre ígért válasszal kecsegtető Boon-cikk volt az, amire csütörtökön a legtöbben kíváncsiak voltak.
A Spar helyén vajh' mi lesz?
Nézzük is akkor!
Egy másik jelentős helyszín a megyeszékhely városképében az Újgyőri főtér. Ott nem bezárt épp valami, hanem összetört... Igaz, nem bolt, hanem közlekedési eszköz. Két éve történt – két év lett belőle. Mármint a bíróságon.
Durva! Töröttre verték a buszt az Újgyőri főtéren, de kapott a sofőr is – fotó
Valaki, illetve valami mást is megtámadtak, ráadásul nem évekkel ezelőtt, hanem épp most csütörtökön! Méghozzá a mezőkövesdi repteret. „Az ellenség elfoglalta”, és a Magyar Honvédség épp a térségben hadgyakorlaton lévő harci erőinek kellett „visszafoglalniuk”. Értik? Hadgyakorlat formájában, játszásiból. Mindazonáltal sokan rákattintottak a helyszínen készült fotógalériánkra. Van itt minden a listán, Gripen vadászgépek, Hummer és más páncolozott harcjárművek, helikopterek...
Így vonultak el Kövesdről a reptér megszállói - helyszíni képek, videó
Amit pedig a harci morált illeti, azzal Kazincbarcikán sincs gond – legalábbis a futballpályán és lelátóján. Természetesen a labdarúgók és drukkereik aktivitására gondolunk. Utóbbiak számára szolgált lelkesítő értesüléssel a Boon.hu ezen a napon:
Jó hír a Kazincbarcika szurkolóknak – ismét saját stadionjukban láthatják kedvenceiket