Reggel kiment a kapuhoz, és olyat látott, amitől percekig csak nézett maga elé

A „Szikszó a jelenben” nevű Facebook-csoportban jelent meg a bejegyzés, amelyben egy helyi lakos arról számolt be, hogy hétfő reggel sokkoló látvány fogadta a háza előtt. Egy használt, összetört tűzhely hevert a kapuhoz támasztva, körülötte szilánkokra tört üvegdarabokkal. A poszt írója szerint már megszokták, hogy időnként feltúrják a kukáikat, vagy szétszórják az adományként kint hagyott tárgyakat, de ez az eset már „egy extra szintet” képvisel.

Sokkoló meglepetés várta a kapu előtt

Forrás: Facebook/Szikszó a jelenben

Nemcsak sokkoló, balesetveszélyes is

Nem tudom, ezt a viselkedést milyen jelzőkkel lehet illetni

– írta a család, hozzátéve, hogy nemcsak a látvány volt lehangoló, hanem még balesetveszélyt is jelenthet a szétdobált üveg. A bejegyzés végén köszönetet mondtak a közterületeseknek és az önkormányzat munkatársainak, akik segítettek a rend helyreállításában, miközben remélik, hogy a „meglepetést” hátrahagyó személy(ek) is elgondolkodnak azon, amit tettek.

