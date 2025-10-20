29 perce
Olyan vadállat jutott be a borsodi városba, amit még erdőben látni is nagy szám! Pont sikerült felvenni!
Nagy ijedtséget okozott egy nem mindennapi állat Tiszaújvárosban, a Szent István úton. A sikló betévedt egy boltba, feltehetően táplálék reményében.
Sikló jelent meg Tiszaújvárosban
Forrás: Illusztráció/Wikipédia
Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy egyre több a sikló a magyar településeken.
Ezek az állatok nem veszélyesek, de a városi forgatag semmiképp sem a természetes élőhelyük. Nyomós oka van annak, hogy bejönnek a városba, az emberek közé, táplálékot akarnak szerezni.
A sikló táplálkozni szeretett volna
Az emberek szép lassan felszámolják ezen állatok természetes élőhelyét, hiszen a zöldövezetekben építkeznek. Így az élelemforrást vesszük el tőlük. Ezért például a békák elkezdtek bejönni a városba, hogy enni tudjanak, őket követték a siklók, melyeknek a rágcsálók jelentik az élelemforrást. Az is előfordul, hogy kígyók is betévednek a városba.
Kígyó vagy sikló? – Ne fogdossuk a hüllőt!
Egy csúszómászót látva jobb ha körültekintőek vagyunk, mert nem mindegy, hogy kígyóval vagy siklóval van dolgunk. A kígyók, mind a siklók a hüllők osztályába tartoznak. Mindkét csoport tagjai hidegvérű állatok, ami azt jelenti, hogy testhőmérsékletüket a környezetükhöz igazítják. Pikkelyes bőrük van, amely védi őket a kiszáradástól és a sérülésektől.
Közös vonások:
- Hosszúkás, lábak nélküli test
- Villás nyelv, amelyet információgyűjtésre használnak
- Periodikus vedlés a növekedés során
- Ragadozó életmód
Azonban a hasonlóságok ellenére számos kulcsfontosságú különbség van közöttük, amelyek segítenek megkülönböztetni a kígyókat a siklóktól.
Taxonómiai különbségek
Az első és legfontosabb különbség a kígyók és a siklók között a taxonómiai besorolásukban rejlik. A kígyók a Serpentes alrendbe tartoznak, míg a siklók a Squamata rend Colubridae családjának tagjai. Ez a besorolás alapvető biológiai és evolúciós különbségeket tükröz a két csoport között.
Mérges vagy nem? – nem mindegy!
Az egyik legjelentősebb különbség a kígyók és siklók között a méregtermelés képességében és a fogak szerkezetében rejlik. Ez a különbség nem csak biológiai szempontból érdekes, hanem az emberekkel való interakció szempontjából is kulcsfontosságú.
Kígyók:
- Számos faj méregtermelő képességgel rendelkezik
- A mérgeskígyók speciális méregfogakkal rendelkeznek, amelyek lehetnek elöl- vagy hátulméregfogak
- A méreg összetétele és hatása fajonként változó, lehet neurotoxikus, hemotoxikus vagy citotoxikus
- Nem minden kígyófaj mérgező, például a pitonok és óriáskígyók nem termelnek mérget
Siklók:
- A legtöbb siklófaj nem mérgező
- Általában szilárd, hátrafelé hajló fogakkal rendelkeznek, amelyek segítik a zsákmány megragadását
- Néhány siklófaj, mint például a boomslang, kivételesen mérgező lehet, de ez ritka
A méregtermelés képessége jelentősen befolyásolja az állatok vadászati stratégiáit és védekezési mechanizmusait. A mérgeskígyók gyakran használják mérgüket a zsákmány megbénítására vagy megölésére, míg a nem mérgező fajok, beleértve a legtöbb siklót, más módszereket alkalmaznak, például fojtogatást vagy egyszerűen lenyelik élve a kisebb zsákmányt.
