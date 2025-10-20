október 20., hétfő

Vendel névnap

12°
+12
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ijedtség

4 órája

Olyan vadállat jutott be a borsodi városba, amit még erdőben látni is nagy szám! Pont sikerült felvenni!

Címkék#kígyó#sikló#Tiszaújváros

Nagy ijedtséget okozott egy nem mindennapi állat Tiszaújvárosban, a Szent István úton. A sikló betévedt egy boltba, feltehetően táplálék reményében.

Galambos Eszter
Olyan vadállat jutott be a borsodi városba, amit még erdőben látni is nagy szám! Pont sikerült felvenni!

Sikló jelent meg Tiszaújvárosban

Forrás: Illusztráció/Wikipédia

Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy egyre több a sikló a magyar településeken. 

sikló
A sikló betévedt egy boltba, feltehetően táplálék reményében
Forrás: Tiszaújváros most facebook csoport 

Ezek az állatok nem veszélyesek, de a városi forgatag semmiképp sem a természetes élőhelyük. Nyomós oka van annak, hogy bejönnek a városba, az emberek közé, táplálékot akarnak szerezni.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A sikló táplálkozni szeretett volna

Az emberek szép lassan felszámolják ezen állatok természetes élőhelyét, hiszen a zöldövezetekben építkeznek. Így az élelemforrást vesszük el tőlük. Ezért például a békák elkezdtek bejönni a városba, hogy enni tudjanak, őket követték a siklók, melyeknek a rágcsálók jelentik az élelemforrást. Az is előfordul, hogy kígyók is betévednek a városba. 

Kígyó vagy sikló? – Ne fogdossuk a hüllőt!

Egy csúszómászót látva jobb ha körültekintőek vagyunk, mert nem mindegy, hogy kígyóval vagy siklóval van dolgunk. A kígyók, mind a siklók a hüllők osztályába tartoznak. Mindkét csoport tagjai hidegvérű állatok, ami azt jelenti, hogy testhőmérsékletüket a környezetükhöz igazítják. Pikkelyes bőrük van, amely védi őket a kiszáradástól és a sérülésektől.

Közös vonások:

  • Hosszúkás, lábak nélküli test
  • Villás nyelv, amelyet információgyűjtésre használnak
  • Periodikus vedlés a növekedés során
  • Ragadozó életmód

Azonban a hasonlóságok ellenére számos kulcsfontosságú különbség van közöttük, amelyek segítenek megkülönböztetni a kígyókat a siklóktól.

Taxonómiai különbségek

Az első és legfontosabb különbség a kígyók és a siklók között a taxonómiai besorolásukban rejlik. A kígyók a Serpentes alrendbe tartoznak, míg a siklók a Squamata rend Colubridae családjának tagjai. Ez a besorolás alapvető biológiai és evolúciós különbségeket tükröz a két csoport között.
 

Mérges vagy nem? – nem mindegy!

Az egyik legjelentősebb különbség a kígyók és siklók között a méregtermelés képességében és a fogak szerkezetében rejlik. Ez a különbség nem csak biológiai szempontból érdekes, hanem az emberekkel való interakció szempontjából is kulcsfontosságú.

Kígyók:

  • Számos faj méregtermelő képességgel rendelkezik
  • A mérgeskígyók speciális méregfogakkal rendelkeznek, amelyek lehetnek elöl- vagy hátulméregfogak
  • A méreg összetétele és hatása fajonként változó, lehet neurotoxikus, hemotoxikus vagy citotoxikus
  • Nem minden kígyófaj mérgező, például a pitonok és óriáskígyók nem termelnek mérget

Siklók:

  • A legtöbb siklófaj nem mérgező
  • Általában szilárd, hátrafelé hajló fogakkal rendelkeznek, amelyek segítik a zsákmány megragadását
  • Néhány siklófaj, mint például a boomslang, kivételesen mérgező lehet, de ez ritka

A méregtermelés képessége jelentősen befolyásolja az állatok vadászati stratégiáit és védekezési mechanizmusait. A mérgeskígyók gyakran használják mérgüket a zsákmány megbénítására vagy megölésére, míg a nem mérgező fajok, beleértve a legtöbb siklót, más módszereket alkalmaznak, például fojtogatást vagy egyszerűen lenyelik élve a kisebb zsákmányt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu