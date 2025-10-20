Olyan vadállat jutott be a borsodi városba, amit még erdőben látni is nagy szám! Pont sikerült felvenni!

Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy egyre több a sikló a magyar településeken.

A sikló betévedt egy boltba, feltehetően táplálék reményében

Forrás: Tiszaújváros most facebook csoport

Ezek az állatok nem veszélyesek, de a városi forgatag semmiképp sem a természetes élőhelyük. Nyomós oka van annak, hogy bejönnek a városba, az emberek közé, táplálékot akarnak szerezni.

A sikló táplálkozni szeretett volna

Az emberek szép lassan felszámolják ezen állatok természetes élőhelyét, hiszen a zöldövezetekben építkeznek. Így az élelemforrást vesszük el tőlük. Ezért például a békák elkezdtek bejönni a városba, hogy enni tudjanak, őket követték a siklók, melyeknek a rágcsálók jelentik az élelemforrást. Az is előfordul, hogy kígyók is betévednek a városba.