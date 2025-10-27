Sikeres volt az erőművek éjszakája

Tiszaújvárosban az ÉRV Zrt.-hez tartozó víztornyot lehetett megnézni, de a MOL Pertolkémia Zrt.-hez is be lehetett regisztrálni üzemlátogatásra. A néhány kilométerre lévő Sajószögedi Gázturbinás Erőmű is megnyitotta kapuit a látogatók előtt.