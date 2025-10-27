Tiszaújváros
1 órája
Sikeres volt az erőművek éjszakája
Közel 80 helyszín csatlakozott országszerte az idei Erőművek éjszakájához. Tiszaújváros sem maradt ki a sorból.
Így néz ki az erőmű belseje
Forrás: www.tiszaujvaros.hu
Tiszaújvárosban az ÉRV Zrt.-hez tartozó víztornyot lehetett megnézni, de a MOL Pertolkémia Zrt.-hez is be lehetett regisztrálni üzemlátogatásra. A néhány kilométerre lévő Sajószögedi Gázturbinás Erőmű is megnyitotta kapuit a látogatók előtt.
