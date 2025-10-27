október 27., hétfő

Szabina névnap

+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiszaújváros

1 órája

Sikeres volt az erőművek éjszakája

Címkék#ÉRV Zrt#MOL Pertolkémia Zrt#Sajószögedi Gázturbinás Erőmű

Közel 80 helyszín csatlakozott országszerte az idei Erőművek éjszakájához. Tiszaújváros sem maradt ki a sorból.

Boon.hu
Sikeres volt az erőművek éjszakája

Így néz ki az erőmű belseje

Forrás: www.tiszaujvaros.hu

Tiszaújvárosban az ÉRV Zrt.-hez tartozó víztornyot lehetett megnézni, de a MOL Pertolkémia Zrt.-hez is be lehetett regisztrálni üzemlátogatásra. A néhány kilométerre lévő Sajószögedi Gázturbinás Erőmű is megnyitotta kapuit a látogatók előtt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu