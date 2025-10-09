október 9., csütörtök

Bezár a Selyemréti Strandfürdő

Őszi karbantartás miatt zár be a strand. A Selyemréti Strandfürdő vendégeinek mindösszesen tíz napot kell kibírnia a fürdő szolgáltatásai nélkül.

Galambos Eszter
Őszi karbantartás miatt zár be a strand

A Selyemréti Strandfürdő október 24. és november 2. között karbantartási és felújítási munkálatok miatt zárva tart.

Selyemréti Strandfürdő
A Selyemréti Strandfürdő ideiglenesen bezár 
 A fürdő november 3-án, hétfőn nyitja meg ismét kapuit a látogatók előtt.

A Selyemréti Strandfürdő területén karbantartási munkákat végeznek

A karbantartás időzítése nem véletlen: a fürdő a tanítási őszi szünet idejére ütemezte a munkálatokat, amikor kevesebb az iskolai edzés és a sportolói elfoglaltság. Az üzemeltető célja, hogy a vendégek mindig a lehető legjobb körülmények között élvezhessék a fürdőzést.

Ezek a munkálatok folynak: 

  • az úszómedencét fedő építmény oldalfalainak építése
  • a medencék tisztítása és karbantartása
  • valamint a vízforgató- és légkezelő berendezések alapos tisztítása

Ingyenes fürdőzést kapnak a bérletesek

A fürdőbérlettel rendelkező vendégek számára külön kedvezmény is jár: a karbantartás ideje alatt kétszer, egy-egy 3 órás ingyenes fürdőzésre van lehetőség az Ellipsum Élményfürdőben, így senkinek sem kell vízi élmények nélkül maradnia. Az érvényes bérletek felhasználási idejét a karbantartás időtartamával automatikusan meghosszabbítják. További információ a Selyemréti Strandfürdő szolgáltatásairól és a karbantartás részleteiről a www.miskolcifurdok.hu oldalon érhető el.  

 

