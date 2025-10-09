Bezár a Selyemréti Strandfürdő

A Selyemréti Strandfürdő október 24. és november 2. között karbantartási és felújítási munkálatok miatt zárva tart.

A Selyemréti Strandfürdő ideiglenesen bezár

Forrás: MW

A fürdő november 3-án, hétfőn nyitja meg ismét kapuit a látogatók előtt.

A karbantartás időzítése nem véletlen: a fürdő a tanítási őszi szünet idejére ütemezte a munkálatokat, amikor kevesebb az iskolai edzés és a sportolói elfoglaltság. Az üzemeltető célja, hogy a vendégek mindig a lehető legjobb körülmények között élvezhessék a fürdőzést.