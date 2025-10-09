1 órája
Bezár a Selyemréti Strandfürdő
Őszi karbantartás miatt zár be a strand. A Selyemréti Strandfürdő vendégeinek mindösszesen tíz napot kell kibírnia a fürdő szolgáltatásai nélkül.
Őszi karbantartás miatt zár be a strand
Forrás: MW
A Selyemréti Strandfürdő október 24. és november 2. között karbantartási és felújítási munkálatok miatt zárva tart.
A fürdő november 3-án, hétfőn nyitja meg ismét kapuit a látogatók előtt.
A Selyemréti Strandfürdő területén karbantartási munkákat végeznek
A karbantartás időzítése nem véletlen: a fürdő a tanítási őszi szünet idejére ütemezte a munkálatokat, amikor kevesebb az iskolai edzés és a sportolói elfoglaltság. Az üzemeltető célja, hogy a vendégek mindig a lehető legjobb körülmények között élvezhessék a fürdőzést.
Ezek a munkálatok folynak:
- az úszómedencét fedő építmény oldalfalainak építése
- a medencék tisztítása és karbantartása
- valamint a vízforgató- és légkezelő berendezések alapos tisztítása
Ingyenes fürdőzést kapnak a bérletesek
A fürdőbérlettel rendelkező vendégek számára külön kedvezmény is jár: a karbantartás ideje alatt kétszer, egy-egy 3 órás ingyenes fürdőzésre van lehetőség az Ellipsum Élményfürdőben, így senkinek sem kell vízi élmények nélkül maradnia. Az érvényes bérletek felhasználási idejét a karbantartás időtartamával automatikusan meghosszabbítják. További információ a Selyemréti Strandfürdő szolgáltatásairól és a karbantartás részleteiről a www.miskolcifurdok.hu oldalon érhető el.
