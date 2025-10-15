október 15., szerda

Járjon utána!

1 órája

Ismét forró a hangulat a Selyemréti Strandfürdőben!

Címkék#bejárás#melegvíz szolgáltatás#Selyemréti Strandfürdő#medence#Miskolc#technikai hiba

Helyreállt a melegvíz-szolgáltatás, miután a meghibásodott szivattyút rövid idő alatt megjavították. A Selyemréti Strandfürdő vezetősége közben nyílt bejárásra hívja a vendégeket október 21-én, kedden reggel – ahol bárki elmondhatja a véleményét és javaslatait.

Boon.hu

Jó hírrel szolgált a miskolci Selyemréti Strandfürdő: a napokban fellépett technikai hiba után ismét zavartalanul működik a melegvíz-szolgáltatás. A fürdő közösségi oldalán közölte, hogy a meghibásodott szivattyút a műszaki csapat gyorsan megjavította, így a vendégek újra élvezhetik a medencéket és a wellnessrészleget.

selyemréti strandfürdő
Most bárki bejárhatja a Selyemréti Strandfürdő területét Forrás: Facebook/Selyemréti Strandfürdő

A posztban egyúttal bejelentették, hogy október 21-én, kedden, reggel 9 órától nyílt bejárásra várják az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a látogatók személyesen is találkozhassanak a vezetőséggel, kérdéseket tegyenek fel, és megosszák tapasztalataikat.

Célunk, hogy a Selyemréti Strandfürdő mindenki számára kellemes, barátságos és pihentető hely legyen — hiszen az Önök elégedettsége számunkra a legfontosabb 

– fogalmazott a fürdő közleménye.

A Selyemréti Strandfürdő vezetése nyitott a párbeszédre

A bejegyzés alatti hozzászólásokban a vendégek többsége örömét fejezte ki a gyors javítás miatt. Volt, aki kiemelte, hogy „nagyon jó, hogy az Avashoz közel van a strand”, mások viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy a nyílt bejárás idején nem minden medence üzemel majd. A strand válaszában hangsúlyozta: jelenleg két medence használható, de a bejárás fő célja a párbeszéd és a vendégek visszajelzéseinek meghallgatása.

A kommentelők többsége így is pozitívan értékelte a kezdeményezést, sokan dicsérték a gyors reagálást és a személyes kapcsolatot. A fürdő közleménye szerint a jövőben is szeretnének hasonló, nyitott eseményeket szervezni, hogy a Selyemréti Strandfürdő „minden miskolci számára otthonos és megújuló közösségi hely” maradjon.

