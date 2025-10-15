Ismét forró a hangulat a Selyemréti Strandfürdőben!

Jó hírrel szolgált a miskolci Selyemréti Strandfürdő: a napokban fellépett technikai hiba után ismét zavartalanul működik a melegvíz-szolgáltatás. A fürdő közösségi oldalán közölte, hogy a meghibásodott szivattyút a műszaki csapat gyorsan megjavította, így a vendégek újra élvezhetik a medencéket és a wellnessrészleget.

Most bárki bejárhatja a Selyemréti Strandfürdő területét Forrás: Facebook/Selyemréti Strandfürdő

A posztban egyúttal bejelentették, hogy október 21-én, kedden, reggel 9 órától nyílt bejárásra várják az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a látogatók személyesen is találkozhassanak a vezetőséggel, kérdéseket tegyenek fel, és megosszák tapasztalataikat.

Célunk, hogy a Selyemréti Strandfürdő mindenki számára kellemes, barátságos és pihentető hely legyen — hiszen az Önök elégedettsége számunkra a legfontosabb

– fogalmazott a fürdő közleménye.