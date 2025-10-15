1 órája
Ismét forró a hangulat a Selyemréti Strandfürdőben!
Helyreállt a melegvíz-szolgáltatás, miután a meghibásodott szivattyút rövid idő alatt megjavították. A Selyemréti Strandfürdő vezetősége közben nyílt bejárásra hívja a vendégeket október 21-én, kedden reggel – ahol bárki elmondhatja a véleményét és javaslatait.
Jó hírrel szolgált a miskolci Selyemréti Strandfürdő: a napokban fellépett technikai hiba után ismét zavartalanul működik a melegvíz-szolgáltatás. A fürdő közösségi oldalán közölte, hogy a meghibásodott szivattyút a műszaki csapat gyorsan megjavította, így a vendégek újra élvezhetik a medencéket és a wellnessrészleget.
A posztban egyúttal bejelentették, hogy október 21-én, kedden, reggel 9 órától nyílt bejárásra várják az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a látogatók személyesen is találkozhassanak a vezetőséggel, kérdéseket tegyenek fel, és megosszák tapasztalataikat.
Célunk, hogy a Selyemréti Strandfürdő mindenki számára kellemes, barátságos és pihentető hely legyen — hiszen az Önök elégedettsége számunkra a legfontosabb
– fogalmazott a fürdő közleménye.
A Selyemréti Strandfürdő vezetése nyitott a párbeszédre
A bejegyzés alatti hozzászólásokban a vendégek többsége örömét fejezte ki a gyors javítás miatt. Volt, aki kiemelte, hogy „nagyon jó, hogy az Avashoz közel van a strand”, mások viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy a nyílt bejárás idején nem minden medence üzemel majd. A strand válaszában hangsúlyozta: jelenleg két medence használható, de a bejárás fő célja a párbeszéd és a vendégek visszajelzéseinek meghallgatása.
A kommentelők többsége így is pozitívan értékelte a kezdeményezést, sokan dicsérték a gyors reagálást és a személyes kapcsolatot. A fürdő közleménye szerint a jövőben is szeretnének hasonló, nyitott eseményeket szervezni, hogy a Selyemréti Strandfürdő „minden miskolci számára otthonos és megújuló közösségi hely” maradjon.
