Ez lett a zempléni Borbarlang sorsa – videóval

A zempléni város központjában található épület hosszú időn át Borbarlang néven volt ismert, ám az idő és a funkciók változásával elérkezett a megújulás ideje. A „Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhelyen” című projekt részeként, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 141 millió forintos támogatással valósult meg az átalakítás, amelynek eredményeként egy modern, nyitott és sokoldalúan használható közösségi tér született. Az új hely neve Barlang lett.

Barlang lett a Borbarlangból Sátoraljaújhelyen

Forrás: Zemplén Médiacentrum

Koncert, workshop vagy filmvetítés? Sátoraljaújhelyen minden jöhet!

Az új Barlang nem csupán egy felújított épület lett, hanem egy olyan hely, ahol a város fiataljai biztonságos, kulturált és kreatív környezetben tölthetik el szabadidejüket. A közösségi tér otthont adhat kisebb rendezvényeknek, klubfoglalkozásoknak, művészeti programoknak, workshopoknak, sőt akár koncerteknek vagy filmvetítéseknek is.

Fiatalok találkozópontja

A cél egyértelmű volt. Életet akartak vinni a város egyik különleges helyszínébe, és olyan lehetőségeket teremteni, amelyek megszólítják a helyi közösséget. A Barlang kialakítása során a fiatalok véleményét is figyelembe vették, így a belső terek a modern ifjúsági igényekhez igazodnak: barátságos színek, kényelmes bútorok, digitális eszközök és közösségi sarkok várják az érdeklődőket.

Sátoraljaújhely vezetésének fontos, hogy a fiataloknak ne kelljen máshová menniük ahhoz, hogy inspiráló, közösségépítő helyet találjanak maguknak. A Barlang a város új szimbólumává válhat, már nem borospinceként, hanem a jövő generációjának találkozópontjaként.

