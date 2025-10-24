2 órája
Ilyen megállót is csak Borsod megyében látni! Minden elkerüli a kis falut, csak a kreativitás nem – fotókkal, videóval
A Volán-busz sincs „egyedül” immár, ha megáll valamelyik megállóban a zempléni kisközség határában. A Sárazsadány megszépítésén munkálkodó falugondnokot kerestük fel, hogy színes eredményeit bemutathassuk.
„Ebben a borsodi buszmegállóban MINDIG bent áll a busz!” Idézett címmel írt a Boon.hu néhány hete arról a sárazsadányi kezdeményezésről, aminek eredményeként nem is egy, de két Volán-megállóban valóban 24/24-ben megtalálhatják a sárga tömegközlekedési járművet a környékbeli utasok. Az egyik „viszonylatjelzése” az, hogy: Sárazsadány felső bejárati út. A másiké (ki nem találná a kedves olvasó!): Sárazsadány alsó bejárati út. Megnéztük, ki vagy mi áll mindemögött.
A busz sincs „egyedül”, ha megáll valamelyik sárazsadányi megállóban
Rutkai Róbert korábbi életében a legfontosabb közlekedési eszköz alighanem egy hajó volt. Hajó, ami Amszterdam és Budapest között közlekedett, és a fiatalember komornyikként szolgált. Egy víziút során során megismerkedtek egy amerikai hölgyutassal – házasság lett belőle. A Virginiából származó feleség immár tanárként dolgozik a sárospataki gimnáziumban (mi mást tanítana, mint angolt), a házaspár pedig Sárazsadányban, ebben az igazán pici, alig több mint kétszáz lakosú (220-230 fő) zempléni kisközségben él. Róbert maga eddig, aki korábbi életében leginkább vendéglátózott, ma már falugondnoki állásban tevékenykedik a helyi önkormányzatnál. De nem csak annyit és csak úgy végzi el, ahogy egy közalkalmazottnak „hivatali kötelezettsége”... Hanem ahogy a legjobbnak látja a falu szépítése érdekében.
„Sárazsadány új attrakcióval került fel nemrégiben a tömegközlekedés világtérképére. Busz áll a buszmegállóban! Mármint mindig, éjjel-nappal. Nem kell rá hiábavalóan várni... Oda van festve.” Ezzel a felvezetéssel írt a buszfestős sztoriról néhány hete a Borsod Online.
– Tíz évvel ezelőtt megtetszett a település neve, ezért költöztem ide – avat be az előzményekbe. – Négy éve kérdezte meg a polgármester, aki negyedik szomszédom, hogy elvállalnám-e a falugondnoki munkát. Hamar egymásra találtunk abban, hogy ezzel a kis borsod-abaúj-zempléni településsel mi mindent lehetne csinálni.
Az azóta eltelt időben jónéhány kisebb-nagyobb faluszépítési programba belefogtak, a községháza előtti „főtértől” a játszótérig. És akkor adta magát a buszmegállók ügye.
A sofőröknek tetszik, hüvelykujjal lájkolják
Sárazsadány adottsága, jó és rossz értelemben egyaránt, hogy minden elkerüli. Nem megy át rajta a vonat, sem a 37-es út. De még a környékbeli községeket összekötő, a 37-essel párhuzamos 3801-es aszfaltcsík sem, amit mellesleg pár éve újított fel az állam. És azon közlekednek a térséget bejáró Volán-buszok. Zsadány alsó és felső végénél is van egy-egy buszmegálló- Mindkettőnél igény volt a korábbi (idővel már megrongálódott, félig elhordott) bádogbodegákat felváltó szebb, korszerűbb esőbeállóra.
– Láttuk, hogy kicsit feljebb kellene stumpfolni. Tavaly ősszel jött el az ideje. – Róbert megrajzolta az elképzelését, mint mondja, könnyen jött az ötlet. És a polgármester azt mondta: remek, csináld meg!
Sárazsadány kreatív szépítőjénél jártunkFotók: Takács Joci
Ender László polgármester megerősíti a fentieket. Tartósabb és tetszetősebb buszmegállóról álmodtak, szilárd falazatú építményről. Mint mondja, Róbert keze munkáját már sok minden dicséri a faluban. A falugondnok munkáját a technikai kivitelezésben gyakran a közfoglalkoztatottak segítik.
Rutkai Róbert ugyanakkor pont arról beszélt a Boon.hu-nak:
– Azelőtt sosem dolgoztam még közalkalmazottként. Ez a megbízatás számomra felelősségérzetet ad. „Éltet” engem az állam – valamit illik visszaadnom. Itt ez a szerethető kistelepülés, és lehet valamit vele kezdeni. Miután itt semmilyen út nem megy keresztül, ez az objektum, a két buszmegálló bódé az, ami felhívja ránk a figyelmet. Különben semmi nem látszik a falunkból a nagyvilág felé. Ez egy installáció, ami szándékom szerint üzenettel bír. Az arra hajtó autósoknak, még a buszsofőröknek is tetszik, hüvelykujjal lájkolták!
A Kőbusz rendszámtábláján az áll: SZS-3942
Akad, akitől visszahallja, „szegény Ikarus belefordult az árokba...”, de a tréfás megjegyzésen túl csak dicsérő szavakat kap a munkájára, munkáira. Ahogy írtuk, egy éve kezdődött a tervezés, tavasszal a megvalósítás, és a falugondok úgy intézte az építést, dekorálást, hogy csak az utolsó hetekre váljon világossá, mit ábrázol az új konstrukció. Így válhatott kellemes meglepetéssé a helyiek, illetve a közlekedők számára. Néhány napja húzta meg az utolsó ecsetvonásokat. Eldőlt, hogy, úgymond, copyright-megfontolásból az Ikarus márkajelzés helyére „Kőbusz” felirat kerül, és a típusjel is (a 266-os szám helyett) „BAZ 01” lesz. A rendszám pedig a településnév rövidítése a postai irányítószámmal.
– A busz látványa nosztalgikus érzéseket mozgat meg az emberekben – tapasztalja az alkotó az utóbbi hetekben. – A gyerekeket is megragadta. – Nyilván nem véletlen az összefüggés azzal, hogy direkt készített a kicsik számára fellépőt az építmény belsejében, ami révén ki tudják dugni a fejüket az ablakon, mint ahogy kedvükért kerültek vidám utas-rajzok a „jármű” hátsó falára. További finomság, hogy: – Legömbölyítettem az éleket mindenhol, nem szeretem a sarkokat.
Róbert fentieken túl megmutatta a Boon.hu riporterstábjának néhány másik művét is, amelyek az utóbbi években Sárazsadány közterületeit díszítik, szépítik. A játszóteret, ahol hasonlóképp vidám, színes rajzokkal ékített filagóriák és szalonnasütő épült, aztán a Községháza előtti kutat, amit hasonló stílusban sikerült nemrég felújítani. Sára településrészen egy harangláb megújítását mondja következő tervének, ami körül akár a kerékpáros turizmust kiszolgáló pihenőhely is kialakulhat a közeljövőben, ivókúttal.
