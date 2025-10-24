Ilyen megállót is csak Borsod megyében látni! Minden elkerüli a kis falut, csak a kreativitás nem – fotókkal, videóval

„Ebben a borsodi buszmegállóban MINDIG bent áll a busz!” Idézett címmel írt a Boon.hu néhány hete arról a sárazsadányi kezdeményezésről, aminek eredményeként nem is egy, de két Volán-megállóban valóban 24/24-ben megtalálhatják a sárga tömegközlekedési járművet a környékbeli utasok. Az egyik „viszonylatjelzése” az, hogy: Sárazsadány felső bejárati út. A másiké (ki nem találná a kedves olvasó!): Sárazsadány alsó bejárati út. Megnéztük, ki vagy mi áll mindemögött.

Legalább egy „sárga busz” mindig bent áll a sárazsadányi megállóban, Rutkai Róbert keze munkájának köszönhetően

Fotó: Takács József

A busz sincs „egyedül”, ha megáll valamelyik sárazsadányi megállóban

Rutkai Róbert korábbi életében a legfontosabb közlekedési eszköz alighanem egy hajó volt. Hajó, ami Amszterdam és Budapest között közlekedett, és a fiatalember komornyikként szolgált. Egy víziút során során megismerkedtek egy amerikai hölgyutassal – házasság lett belőle. A Virginiából származó feleség immár tanárként dolgozik a sárospataki gimnáziumban (mi mást tanítana, mint angolt), a házaspár pedig Sárazsadányban, ebben az igazán pici, alig több mint kétszáz lakosú (220-230 fő) zempléni kisközségben él. Róbert maga eddig, aki korábbi életében leginkább vendéglátózott, ma már falugondnoki állásban tevékenykedik a helyi önkormányzatnál. De nem csak annyit és csak úgy végzi el, ahogy egy közalkalmazottnak „hivatali kötelezettsége”... Hanem ahogy a legjobbnak látja a falu szépítése érdekében.