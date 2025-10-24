október 24., péntek

Salamon névnap

14°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

Ilyen megállót is csak Borsod megyében látni! Minden elkerüli a kis falut, csak a kreativitás nem – fotókkal, videóval

Címkék#Volán-busz#boon video#Zemplén#közterületszépítés#közterületi munka#kistelepülés#street art#buszmegálló#Sárazsadány

A Volán-busz sincs „egyedül” immár, ha megáll valamelyik megállóban a zempléni kisközség határában. A Sárazsadány megszépítésén munkálkodó falugondnokot kerestük fel, hogy színes eredményeit bemutathassuk.

Boon.hu
Ilyen megállót is csak Borsod megyében látni! Minden elkerüli a kis falut, csak a kreativitás nem – fotókkal, videóval

„Ebben a borsodi buszmegállóban MINDIG bent áll a busz!” Idézett címmel írt a Boon.hu néhány hete arról a sárazsadányi kezdeményezésről, aminek eredményeként nem is egy, de két Volán-megállóban valóban 24/24-ben megtalálhatják a sárga tömegközlekedési járművet a környékbeli utasok. Az egyik „viszonylatjelzése” az, hogy: Sárazsadány felső bejárati út. A másiké (ki nem találná a kedves olvasó!): Sárazsadány alsó bejárati út. Megnéztük, ki vagy mi áll mindemögött.

Sárazsadány
Legalább egy „sárga busz” mindig bent áll a sárazsadányi megállóban, Rutkai Róbert keze munkájának köszönhetően
Fotó: Takács József

A busz sincs „egyedül”, ha megáll valamelyik sárazsadányi megállóban

Rutkai Róbert korábbi életében a legfontosabb közlekedési eszköz alighanem egy hajó volt. Hajó, ami Amszterdam és Budapest között közlekedett, és a fiatalember komornyikként szolgált. Egy víziút során során megismerkedtek egy amerikai hölgyutassal – házasság lett belőle. A Virginiából származó feleség immár tanárként dolgozik a sárospataki gimnáziumban (mi mást tanítana, mint angolt), a házaspár pedig Sárazsadányban, ebben az igazán pici, alig több mint kétszáz lakosú (220-230 fő) zempléni kisközségben él. Róbert maga eddig, aki korábbi életében leginkább vendéglátózott, ma már falugondnoki állásban tevékenykedik a helyi önkormányzatnál. De nem csak annyit és csak úgy végzi el, ahogy egy közalkalmazottnak „hivatali kötelezettsége”... Hanem ahogy a legjobbnak látja a falu szépítése érdekében.

„Sárazsadány új attrakcióval került fel nemrégiben a tömegközlekedés világtérképére. Busz áll a buszmegállóban! Mármint mindig, éjjel-nappal. Nem kell rá hiábavalóan várni... Oda van festve.” Ezzel a felvezetéssel írt a buszfestős sztoriról néhány hete a Borsod Online.

– Tíz évvel ezelőtt megtetszett a település neve, ezért költöztem ide – avat be az előzményekbe. – Négy éve kérdezte meg a polgármester, aki negyedik szomszédom, hogy elvállalnám-e a falugondnoki munkát. Hamar egymásra találtunk abban, hogy ezzel a kis borsod-abaúj-zempléni településsel mi mindent lehetne csinálni.

Az azóta eltelt időben jónéhány kisebb-nagyobb faluszépítési programba belefogtak, a községháza előtti „főtértől” a játszótérig. És akkor adta magát a buszmegállók ügye.

Így látják az arra (a 3801-esen) közlekedők
Fotó: Takács József

A sofőröknek tetszik, hüvelykujjal lájkolják

Sárazsadány adottsága, jó és rossz értelemben egyaránt, hogy minden elkerüli. Nem megy át rajta a vonat, sem a 37-es út. De még a környékbeli községeket összekötő, a 37-essel párhuzamos 3801-es aszfaltcsík sem, amit mellesleg pár éve újított fel az állam. És azon közlekednek a térséget bejáró Volán-buszok. Zsadány alsó és felső végénél is van egy-egy buszmegálló- Mindkettőnél igény volt a korábbi (idővel már megrongálódott, félig elhordott) bádogbodegákat felváltó szebb, korszerűbb esőbeállóra.

– Láttuk, hogy kicsit feljebb kellene stumpfolni. Tavaly ősszel jött el az ideje. – Róbert megrajzolta az elképzelését, mint mondja, könnyen jött az ötlet. És a polgármester azt mondta: remek, csináld meg!

Sárazsadány kreatív szépítőjénél jártunk

Fotók: Takács Joci

Ender László polgármester megerősíti a fentieket. Tartósabb és tetszetősebb buszmegállóról álmodtak, szilárd falazatú építményről. Mint mondja, Róbert keze munkáját már sok minden dicséri a faluban. A falugondnok munkáját a technikai kivitelezésben gyakran a közfoglalkoztatottak segítik.

Rutkai Róbert ugyanakkor pont arról beszélt a Boon.hu-nak:

– Azelőtt sosem dolgoztam még közalkalmazottként. Ez a megbízatás számomra felelősségérzetet ad. „Éltet” engem az állam – valamit illik visszaadnom. Itt ez a szerethető kistelepülés, és lehet valamit vele kezdeni. Miután itt semmilyen út nem megy keresztül, ez az objektum, a két buszmegálló bódé az, ami felhívja ránk a figyelmet. Különben semmi nem látszik a falunkból a nagyvilág felé. Ez egy installáció, ami szándékom szerint üzenettel bír. Az arra hajtó autósoknak, még a buszsofőröknek is tetszik, hüvelykujjal lájkolták!

A Kőbusz rendszámtábláján az áll: SZS-3942

Akad, akitől visszahallja, „szegény Ikarus belefordult az árokba...”, de a tréfás megjegyzésen túl csak dicsérő szavakat kap a munkájára, munkáira. Ahogy írtuk, egy éve kezdődött a tervezés, tavasszal a megvalósítás, és a falugondok úgy intézte az építést, dekorálást, hogy csak az utolsó hetekre váljon világossá, mit ábrázol az új konstrukció. Így válhatott kellemes meglepetéssé a helyiek, illetve a közlekedők számára. Néhány napja húzta meg az utolsó ecsetvonásokat. Eldőlt, hogy, úgymond, copyright-megfontolásból az Ikarus márkajelzés helyére „Kőbusz” felirat kerül, és a típusjel is (a 266-os szám helyett) „BAZ 01” lesz. A rendszám pedig a településnév rövidítése a postai irányítószámmal.

– A busz látványa nosztalgikus érzéseket mozgat meg az emberekben – tapasztalja az alkotó az utóbbi hetekben. – A gyerekeket is megragadta. – Nyilván nem véletlen az összefüggés azzal, hogy direkt készített a kicsik számára fellépőt az építmény belsejében, ami révén ki tudják dugni a fejüket az ablakon, mint ahogy kedvükért kerültek vidám utas-rajzok a „jármű” hátsó falára. További finomság, hogy: – Legömbölyítettem az éleket mindenhol, nem szeretem a sarkokat.

Róbert fentieken túl megmutatta a Boon.hu riporterstábjának néhány másik művét is, amelyek az utóbbi években Sárazsadány közterületeit díszítik, szépítik. A játszóteret, ahol hasonlóképp vidám, színes rajzokkal ékített filagóriák és szalonnasütő épült, aztán a Községháza előtti kutat, amit hasonló stílusban sikerült nemrég felújítani. Sára településrészen egy harangláb megújítását mondja következő tervének, ami körül akár a kerékpáros turizmust kiszolgáló pihenőhely is kialakulhat a közeljövőben, ivókúttal.

A kerekeskút: ilyen volt (jobbra) – ilyen lett
Fotó: Takács József
Róbert büszkén mutathatja a szintén megszépített játszóteret
Fotó: Takács József
Ezt a fotómontázst riportalanyunktól kaptuk, az elmúlt években átfestett utcai jelzőtáblákat mutatja, átalakulás előtt és után

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu