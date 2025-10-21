Ömlenek a turisták az új borsodi attrakcióhoz! Olyat tud ez a kisváros, ami országosan is extra – fotókkal

2024. június 23-án adták át Sajóbábony új kilátóját a Méhész-hegyen.

Sajóbábony nevezetessége egyre népszerűbb

Forrás: MW

Dr. Szilva István, Sajóbábony város polgármestere a látogatottságot illetően elégedett, meglátása szerint a Bábony Kilátó közkedvelt turisztikai – és kulturális központja lett a településnek.

A településről is jól látni, ha valaki fent tartózkodik a kilátónál. Ezért látjuk azt, hogy mennyien érkeznek, autóval, busszal, gyalogosan és biciklivel. Az információim szerint sokan látogatnak hozzánk Miskolcról és a környező településekről. Többször találkoztam én magam is buszos kirándulócsoportokkal, akik a környéket járták és megálltak megnézni. Azt gondolom, hogy ez egy jó kirándulási alternatíva lehet, a terepbicikliseknek és a túrázóknak egyaránt

– mondja el kérdésünkre a polgármester, majd hozzáteszi, hogy van itt egy távollátó is, amivel éjszaka és nappal is messzire látni, ez még népszerűbbé teszi a helyet.