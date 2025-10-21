2 órája
Ömlenek a turisták az új borsodi attrakcióhoz! Olyat tud ez a kisváros, ami országosan is extra – fotókkal
Egy hely, ahol egyetlen pillantással láthatjuk északi irányban a Magas-Tátra sziklás csúcsait, délkeleten a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja lankáit, nyugatra pedig a Bükk hegység zöld vonulatait. Sajóbábony kilátója beváltotta a hozzá fűzött reményeket, kedvelt turisztikai célpont lett.
Ezt a borsodi turisztikai attrakciót mindenkinek látnia kell
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
2024. június 23-án adták át Sajóbábony új kilátóját a Méhész-hegyen.
Dr. Szilva István, Sajóbábony város polgármestere a látogatottságot illetően elégedett, meglátása szerint a Bábony Kilátó közkedvelt turisztikai – és kulturális központja lett a településnek.
A településről is jól látni, ha valaki fent tartózkodik a kilátónál. Ezért látjuk azt, hogy mennyien érkeznek, autóval, busszal, gyalogosan és biciklivel. Az információim szerint sokan látogatnak hozzánk Miskolcról és a környező településekről. Többször találkoztam én magam is buszos kirándulócsoportokkal, akik a környéket járták és megálltak megnézni. Azt gondolom, hogy ez egy jó kirándulási alternatíva lehet, a terepbicikliseknek és a túrázóknak egyaránt
– mondja el kérdésünkre a polgármester, majd hozzáteszi, hogy van itt egy távollátó is, amivel éjszaka és nappal is messzire látni, ez még népszerűbbé teszi a helyet.
Sajóbábony kilátójának környéke is megújul hamarosan
Van egy gyönyörű helyszínünk. A feladatunk innentől kedve az lesz, hogy a mellette lévő három hektáros területen tudjunk attrakciókat, kikapcsolódási lehetőségeket megvalósítani. Szeretnénk ezeket úgy megtervezni, hogy minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást kínáljanak. Akár szabadtéri, sátoros programokra is gondolhatunk itt. A nyári időszakban az égbolt nagyon jól látható, hiszen nincs fényszennyezés, a csillaghullás jól megfigyelhető. Játszótéri eszközökben is gondolkodunk, ami a legkisebbeknek és családjaiknak lenne egy nagyon vonzó célpont
– ecseteli a távlati terveket Sajóbábony polgármestere.
Már konkrét elképzelések is vannak
Liptákné Spisák Beáta a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár vezetője már tervezi és szervezi a jövő évi programokat. A művelődési ház vezetője kérdésünkre elmondta, hogy Sajóbábonyban jövőre is változatos, közösségépítő és természetközeli programok várják az érdeklődőket.
A Bábony Kilátó és környéke az elmúlt években kedvelt találkozóhellyé vált. A hagyományokhoz híven 2026 áprilisában ismét megrendezzük a tavaszi túrát, amely a tavalyi sikeres eseményhez hasonlóan a Bábony Kilátót és környékét járja be. A program célja a természet szeretetének erősítése és a közösségi élmény megosztása. Áprilisban a természetben az irodalom is helyet kap, hiszen a Költészet Napja alkalmából április 10-én Wass Albert felolvasó délután várja az irodalomkedvelőket, szintén ezen a helyszínen. A rendezvény célja, hogy a résztvevők a természet közelségében, meghitt hangulatban ismerkedjenek meg a magyar író gondolataival és üzeneteivel
– mondja el az intézményvezető.
A nyár is tartogat meglepetéseket
Liptákné Spisák Beátától azt is megtudtuk, hogy a nemzeti összetartozás jegyében június 4-én ismét a kilátónál gyűlnek össze a helyiek és vendégek, hogy közösen emlékezzenek és őrtüzet gyújtsanak a Nemzeti Összetartozás Napján. Ez az esemény a közösség egységét és összetartozását szimbolizálja, meghitt, mégis felemelő hangulatban. A nyár végén a természet másik arcát is megcsodálhatják az érdeklődők. Augusztus 12-én kerül sor a „Csillaghullás a Kilátónál” programra. A látványos éjszakai esemény népszerű lehet, hiszen a látogatók közösen figyelhetik a Perseidák meteorraját, miközben zenével, beszélgetéssel és meglepetés finomságokkal várjuk az égi tüneményeket.
