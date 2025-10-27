Egyre többen kirándulnak ehhez az új borsodi látványossághoz! Nem véletlenül...

Filmbe illő jelenetet rögzített a biztonsági kamera

Népszerű miskolci kávézóból vittek el laptopot, valamint a raktárkészlet egy részét. A lopás után a tulajdonosok vissza várják a dolgaikat. A közösségi médiában tette közzé a miskolci Cafe Frei történetét. A rablást kamera is rögzítette, ezért is javallott a bűnösnek, hogy inkább önként adja fel magát. A linkre kattintva megnézheti a filmbe illő jelenetet.

