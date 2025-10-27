október 27., hétfő

Lélegzetelállító panoráma

2 órája

Egyre többen kirándulnak ehhez az új borsodi látványossághoz! Nem véletlenül...

Csak nemrég adták át, máris sokan csak miatta utaznak a térségbe. Sajóbábony kilátója egycsapásra Borsod büszkesége lett.

Boon.hu

Egy hely, ahol egyetlen pillantással láthatjuk északi irányban a Magas-Tátra sziklás csúcsait, délkeleten a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja lankáit, nyugatra pedig a Bükk hegység zöld vonulatait. Sajóbábony kilátója beváltotta a hozzá fűzött reményeket, kedvelt turisztikai célpont lett, amiről részletesen írtunk korábbi cikkünkben.

sajóbábony kilátója
Sajóbábony kilátója beváltotta a hozzáfűzött reményeket 
Forrás:  MW

Horgászat minden mennyiségben

Nincs elég hely, de muszáj valahol megállni? Ne is törődjön senkivel és semmivel, ahogy ennek a Fordnak a sofőrje: parkolásból 5-ös! Vagy mégsem? Ez a délután pedig átlagosnak indult a Bodrog holtágánál, majd akkora csuka kapta be a horgot, hogy a horgászbotot is majdnem eltörte. A részletek az alábbi linkre kattintva érhetők el.

Nehéz elhinni

Már azt hittük, mindent láttunk, amit el lehet hagyni egy bevásárlás után. De ez a miskolci eset még a rutinos Facebook-csoporttagokat is meglepte. Nem mindennapi elhagyott tárgy keresi a gazdáját.

Pechére egy rendőrbe futott a körözött férfi

Egy kapucnis férfi sétált az ózdi utcákon, aki különös figyelmet keltett a körzeti megbízottban. A rendőr szabadnapján vette észre a férfit, és hamarosan cselekedett. A kapucnis férfi arcát meglátva egy körözött személyt ismert fel benne, aki már huzamosabb ideje nem vonult be a börtönbe, pedig a bíróság két és fél éves börtönbüntetést rótt ki rá. Hogy mi történt pontosan ezen az októberi napon, korábbi írásunkból megtudhatja. 

Filmbe illő jelenetet rögzített a biztonsági kamera

Népszerű miskolci kávézóból vittek el laptopot, valamint a raktárkészlet egy részét. A lopás után a tulajdonosok vissza várják a dolgaikat. A közösségi médiában tette közzé a miskolci Cafe Frei történetét. A rablást kamera is rögzítette, ezért is javallott a bűnösnek, hogy inkább önként adja fel magát. A linkre kattintva megnézheti a filmbe illő jelenetet.

Nem csak Sajóbábony kilátója nyújt majd káprázatos látványt mindenszentek napján

Ahogy közeledik mindenszentek és halottak napja, a virágárusoknál és kertészetekben újra a krizantém válik a legkeresettebb virággá. Felsőzsolcán, a Szendrey Kertészetben jártunk, ahol Szendrey Tamás értékesítő osztott meg velünk hasznos tanácsokat a krizantém gondozásáról és a 2025-ös virágárakról.

Fűtés okosan klímával

Szakemberek szerint a kereslet idén jelentősen nőtt, és a megfelelő készülék kiválasztása sokat számít az energiahatékonyság és a kényelem szempontjából. Ahogy közeledik a tél, egyre többen gondolkodnak azon, hogy a klímát fűtésre is használják. Okos tippeket olvashat a linkre kattintva, ami sok ezer forintot megspórol önnek. 

Mozgolódik az új üzlet

Augusztusban bezárt a belvárosi Spar, és azóta csak a találgatások maradtak, hogy lesz-e valami a helyén, és ha igen, akkor mi. A miskolci főutca egyik legforgalmasabb pontján néhány hete ismét mozgolódás volt, sokan azt hitték, az egykori Spar helyiségében már zajlanak az előkészületek egy új bolt nyitásához.

Elásott milliók

A Gödöllői Járási Ügyészség vádemelést indítványozott azzal a sajónémeti férfival szemben, aki egy bérelt ingatlan udvarán több millió forint értékű elásott:

  • már forgalomból kivont bankjegyeket, 
  • valamint ékszereket talált és megtartotta azokat. 

De mit is kellett volna tennie? Ezt az ügyvédtől kérdeztük és a linkre kattintva a választ is elolvashatja.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
 

