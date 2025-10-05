24 perce
Borsod-abaúj-zempléni időutazás „meseautókkal”
A megyénkbeli településekhez kötődő közösségi hálós csoportok aranybányát jelentenek a közlekedéshistória iránt érdeklődők számára. Retró-autókról és alig felismerhető városi helyszínekről készült archív fotók között tallóztunk.
Megyénk legismertebb megjelenését tekintve a magyar mozitörténetben, láthatjuk, hogy a máig emlékezetes, lassan százéves lillafüredi filmnek nem csak a „főszereplője”, de a címe is az: Meseautó. Menjünk tehát egy kis időutazásra Borsod-Abaúj-Zemplén különféle településeire, nézzük meg (világhálós fórumokban), milyen régi járgányokkal találkozhatunk, és melyikről mit mesélnek a ma élő helybeliek. Facebookos kalandozás retró-autó témában.
Retró-autók, bekötőúttal, körforgalommal
Egy igazi feladvánnyal kezdjük, és valóban ez a poszt indította be a fantáziánkat, amiből utóbb a most olvasható összeállítás megszületett. A Kazincbarcika-Múlt-Jelen! nevű közösségi médiás csoportban bukkant fel a kép, komoly fejtörést okozva a barcikai nosztalgiázóknak: hol is van ez, mit is ábrázol pontosan? Az ügyes és jó emlékezetű hozzászólóknak hála, hamar sikerült (?) kibogozni a szálakat, és arra jutni, hogy alighanem valahol errefele (itt?, vagy itt?) bukkant fel 60-70 évvel ezelőtt a fotón látható Warsawa avagy Tatra típusú személygépkocsi.
A Buzsik Ottó által megosztott retró-fotó alá érkezett kommentek közül ezeket emelnénk ki:
- Sajókaza felől érkezel. Balra a távolban a mai napig romosan álló csűr, gazdasági épület. Balra a Jysk, jobbra az Aldi.
- Ez a 26-os Sajószentpéter felé, de még a békevárosi részen. Balra volt később az ÉMÁSZ, jobbra épült nagy sokára a Radnóti.
- A csűr romos, de máig megvan.
- Nem az a csűr, ami az út szélén van, hanem előrébb és beljebb, a vasúti elágazásnál most is jól látszik!
- Ma már nagyon romos, az építkezéseken használt lovaskocsik motorjainak lakhelye volt. Kábé a kép bal szélének irányában van a vasútállomás. Jobbra a bekötőút szerintem a szotyiárus sarkánál ér a Jószerencsét útba.
Trabantok a KGST-piacon
Könnyebb tűnik azonosítani a nem helybeliek számára is a tokaji találatot gyűjteményünkből. Mutatjuk:
A Tokaj régen és most FB-csoportban kitett relikvia aláírása így szólt: „A zempléni autóstúra résztvevői a Tisza-hídnál (a mai körforgalom helyén) 1970-ben. A fotó Nyikos János tulajdona.” A pontos helyszínt a Boon-nak itt sikerült fellelnie a Google-térképen:
Jöjjön ezután egy ózdi kép. A találó című Ózdiak csoportban Benkő Imre fotója 1991-es keltezésű, ennek dacára, az alig több mint negyven évnyi időutazás ellenére a színhely felismerése vélhetően csak az odavalósiaknak, sőt, a 80-90-es években ott élőknek sikerül majd. Mi arra tippelünk, hogy „itt vagyunk”... A kép felirata, az évszám mellett annyi: „Piac”. Valaki annyit írt oda kommentként: „Ez már nincs, teljesen kiépült”. Amit viszont látunk a háttérben, a vásárlók válla fölött, az kétségkívül egy Trabant (sőt, legalább kettő).
Német motor, magyar rendőr
A borsodi megyeszékhely a következő állomásunk. Az igen népszerű, immár sok tízezer követőt számláló Miskolc a múltban csoportba tette fel a moderátor nemrég, kommentár nélkül, ezt az ötvenes (!) évekbeli képet. A hozzászólók aztán bőven gondoskodtak róla, hogy legyen mit spekulálni, illetve mire emlékezni a helyszín kapcsán.
- Zsolcai kapu – Kun Béla sarok.
- A sarkon a 3-as Posta.
- A Gömöri étterem előtt.
- A Kabay patika szemben a sarkon.
- Szomszédba dolgoztam a malomban.
- Azért volt itt olyan nagy forgalom, mert ez az út volt az egyetlen kivezető út Zsolca felé.Erre járt a villamos is.
Az eredetileg a Magyar Rendőr című egykori újságban publikált fényképen, ha minden igaz, 850 köbcentis, KS600 típusú Zündapp motorkerékpár látható, oldalkocsis kivitelben. Azon a másik fotón, amit ugyanitt, ugyanebből a szögből készítettünk a minap, 2025 őszén, már véletlenül tűnik fel ilyen különleges kétkerekű az 1930-as évekből. Anno alig egy-kettő akadt belőle a korabeli Miskolcon.
Egy Moszkvics a középponti „alak” a most következő képen, de a „főszereplők”, legalábbis a nosztalgiázók számára, inkább az épületek. Ami most is ott van, és ami azóta már nincs... Előbbi a Pannónia szálloda saroktömbje, korábban Állami áruház (aljában manapság Döner King falatozóval). Utóbbi pedig, balra, a jópár évtizede nem létező, lebontott néhai étterem (Székhelykert, Béke), aminek helyén a 80-as évek óta a Pátria társasház magasodik.
„Tökéletesen passzol a jelenbe”
Ezután nézzünk be ismét ahhoz Varga Ádám Leventéhez, akinek másik fotó-párját már egyszer szemlézte a Borsod Online.
Elképed, ha megtudja, mennyi idő telt el két Volán-járat között!
De egy korábbi montázsát is érdemes megtekinteni. Füzérradványban készült: a régi felvétel majd' egy évszázada, az újabb pedig három éve. A leírása szerint „A Károlyi-kastély. 1940 körüli életkép egy Hanomag Garant típusú gépkocsival és feltehetően a kastélyszálló vendégeivel. A régi kép (forrása: Kazinczy Ferenc Múzeum) még most is tökéletesen passzol a jelenbe.”
Ugyanő, az ügyes fotós fényképezte az összeállításunkat záró további két időutazós montázst is, mindkettő zseniális, amint a facebookozók minősítik, sűrűn gratulálva az alkotónak. A hely mindkét esetben Lillafüred, a településrész alsó, illetve felső végén található alagutak, az azon átvezető bükki, vagyis egri országút.
Nézzük csak meg, mire hívják fel a kommentelők még a figyelmet!
- És még az utas is ki van könyökölve, nem semmi.
- És a busz is ott van!
- Van olyan, hogy „időcsavar”?
- Milyen érdekes, hogy azóta 10, de van ahol 30 cm-t csökkent a barlang magassága.
A duplán megörökített jármű egy, azaz két Škoda 1000 MB kocsi, az 1960-as évekből. Maga a fotós így kommentelte a sztorit:
Amikor sikerül találni egy ugyanolyan típusú veterán autót, mint amilyen a fél évszázaddal ezelőtti képen van, az a nem semmi! Skoda 1000 MB a felsőhámori alagútnál valamikor a 60-as években és 2019-ben is!
(Az utóbbi alkalomnál Gyimesi Zsolt veteránautó-tulajdonos volt a közreműködő.)
És hasonló helyzet a mai utolsó darabnál:
A tudnivaló róla:
Skoda Tudor az Eger-Lillafüred országúton 1948-ban és 2019-ben is.
Húsz évnyi autózás az újhelyi belvárosban
A Sátoraljaújhelyi Históriák nevű FB-oldal az utóbbi időben a mesterséges intelligencia-programokat is előszeretettel használja, hogy általuk plasztikusabban megjelenítse a valaha volt múltat. Például úgy, hogy régi fényképeket „mozgat meg” vagy eredeti filmfelvételbe illeszt be oda illőnek tűnő dolgokat. Például a huszadik század közepi-végi Kossuth Lajos utcát, a Városházát ábrázoló képsorba – korabeli, klasszikus amerikai kocsikat! Még ha pár évtized eltéréssel is, amint arra a poszt címe utal:
Átautóztunk az újhelyi 80-as évekből az amerikai 60-as évekbe
