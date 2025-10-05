Borsod-abaúj-zempléni időutazás „meseautókkal”

Tokaj, Hősök tere

Forrás: Google Maps

Jöjjön ezután egy ózdi kép. A találó című Ózdiak csoportban Benkő Imre fotója 1991-es keltezésű, ennek dacára, az alig több mint negyven évnyi időutazás ellenére a színhely felismerése vélhetően csak az odavalósiaknak, sőt, a 80-90-es években ott élőknek sikerül majd. Mi arra tippelünk, hogy „itt vagyunk”... A kép felirata, az évszám mellett annyi: „Piac”. Valaki annyit írt oda kommentként: „Ez már nincs, teljesen kiépült”. Amit viszont látunk a háttérben, a vásárlók válla fölött, az kétségkívül egy Trabant (sőt, legalább kettő).

Német motor, magyar rendőr

A borsodi megyeszékhely a következő állomásunk. Az igen népszerű, immár sok tízezer követőt számláló Miskolc a múltban csoportba tette fel a moderátor nemrég, kommentár nélkül, ezt az ötvenes (!) évekbeli képet. A hozzászólók aztán bőven gondoskodtak róla, hogy legyen mit spekulálni, illetve mire emlékezni a helyszín kapcsán.

Zsolcai kapu – Kun Béla sarok.

A sarkon a 3-as Posta.

A Gömöri étterem előtt.

A Kabay patika szemben a sarkon.

Szomszédba dolgoztam a malomban .

Azért volt itt olyan nagy forgalom, mert ez az út volt az egyetlen kivezető út Zsolca felé.Erre járt a villamos is.

Az eredetileg a Magyar Rendőr című egykori újságban publikált fényképen, ha minden igaz, 850 köbcentis, KS600 típusú Zündapp motorkerékpár látható, oldalkocsis kivitelben. Azon a másik fotón, amit ugyanitt, ugyanebből a szögből készítettünk a minap, 2025 őszén, már véletlenül tűnik fel ilyen különleges kétkerekű az 1930-as évekből. Anno alig egy-kettő akadt belőle a korabeli Miskolcon.

Egy Moszkvics a középponti „alak” a most következő képen, de a „főszereplők”, legalábbis a nosztalgiázók számára, inkább az épületek. Ami most is ott van, és ami azóta már nincs... Előbbi a Pannónia szálloda saroktömbje, korábban Állami áruház (aljában manapság Döner King falatozóval). Utóbbi pedig, balra, a jópár évtizede nem létező, lebontott néhai étterem (Székhelykert, Béke), aminek helyén a 80-as évek óta a Pátria társasház magasodik.