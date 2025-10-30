Titkos fegyver a kampányban: mutatjuk, melyik bajnok állt a rendőrség mellé Kazincbarcikán! -videóval!

Olimpiai bajnok is kampányol a fiatalokért Kazincbarcikán

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egy kiemelkedő sportolóval erősítette meg "Legyen a Sport a Te drogod!" elnevezésű kampányát. A kezdeményezés célja, hogy hangsúlyozza a sport pozitív erejét a drogprevencióban, és alternatívát kínáljon a fiataloknak a káros szenvedélyek helyett. A kampányhoz nem kisebb név, mint Repka Attila olimpiai aranyérmes is csatlakozott. A sportoló részvételével a rendőrség szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a sport kitartásra, fegyelemre és egészséges életmódra nevel, amelyek elengedhetetlenek a felelősségteljes élethez.

Repka Attila pályafutása – A birkózó legenda

Repka Attila a magyar birkózósport egyik legkiemelkedőbb alakja. A Diósgyőri Birkózó Club egykori tagja az alábbi, felejthetetlen eredményeket érte el karrierje során:

Olimpiai Bajnok: A legnagyobb sikert 1992-ben, a barcelonai nyári olimpián aratta, ahol aranyérmet szerzett kötöttfogású birkózásban, a 68 kg-os súlycsoportban. Ezzel Miskolc első olimpiai bajnoka lett. Európa-bajnok: Összesen négy alkalommal állt a dobogó legfelső fokán a kontinensviadalokon (1988, 1989, 1994, 1996). Világbajnoki Dobogós: 1990-ben bronzérmet, 1995-ben pedig ezüstérmet szerzett a világbajnokságon.

Az 57 éves sportember példája jól mutatja, hogy kitartással és kemény munkával milyen csúcsokat lehet elérni, és a sport mekkora erőt adhat a kihívásokkal szemben. Repka Attila most ezt a pozitív üzenetet viszi tovább a kazincbarcikai fiataloknak.