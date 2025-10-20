3 órája
Rendőrök a Selyemréten? Kiderült, mi áll a dolog hátterében: ezt biztos nem gondolta volna!
Rejtélyes megfigyelés a Facebookon. Rendőrök a Selyemréten? Milyen sokan és mit kereshetnek ott? Milyen különleges akció keretében? Az aktuális várospolitikai polémiához, a türelmi zóna kérdéséhez kapcsolódhat a dolog?
A boon.hu-nak sikerült utánakérdeznie, miért láthatta az egyik olvasó, hogy rendőrök a Selyemréten „nagy számban” járőröznek a hét első napján.
Rendőrök a Selyemréten? Vajon mi okból?
A Selyemrétet ellepték a rendőrök, kb. pár percenként elmegy egy ilyen páros az utcákon.
A fenti szövegű bejegyzés olvasható a legnépszerűbb online közösségi oldal egyik legkedveltebb miskolci tematikájú csoportjában (Új Miskolcon Láttam). A hétfőn kora délután kitett fényképes poszt érdekessége, hogy száz százalékban helyeslő olvasói reakciókat kapott: 259 lájknál járt, amikor fél 3 előtt ránéztünk a statisztikára. Több tucatnyi hozzászólás találgatja ugyanakkor, hogy mi lehet a jelenség hátterében. Amiket írnak a kommentelők, különösen annak fényében izgalmas, hogy végül a Boon.hu-nak sikerült a rendőrségtől egzakt információt szerezni róla, mi valójában a háttérsztori.
A facebookos hozzászólásokban mindenesetre több minden előkerül, a direkt politikai száltól (lásd elmúlt hetekbeli polémia a közeli „türelmi zóna” áthelyezésének tervéről) egész a szimpla elismerésig: „nagyon helyes”, „ideje végre rendet tenni”. Pár példa:
- Ez a dolguk, ezért kapják a fizetésüket.
- Nem is baj az, járhatnának a városban több helyen is sűrűbben!
- Következik az Újgyőri főtér! Vagy nem?
- Csak szegény prostikat hagyják dolgozni...
- Elég régen hallom, hogy a Selyemrét lett a k***k és az intézetből szökött gyerekek tanyája. Nem lakom ott és meg csak nem is járok azon a környéken, de a hír mindenüvé elér.
A véletlen lehet a hunyó...
Azonban csalódást kell okoznunk a „konteókra” szomjazó, vagy egyáltalán, a tapasztaltak mögött mélyebb összefüggést kereső olvasóknak. A Boon.hu érdeklődésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtó-ügyletese elárulta, egész egyszerűen semmilyen különösebb ok nincs a látottak mögött. Nem hajtanak végre kiemelt akciót a városrészben a miskolci bűnüldözők, nem kell indokot keresni a környéken az egyenruhások látványa okán – ha valaki többet vél látni, mint bármikor máskor, annak legfeljebb a véletlen lehet a magyarázata. Szimpla mindennapos városi járőrszolgálat keretében kerülhetnek rendőrpárosok a selyemréti utcákra, épp úgy és olyan arányban, mint bárhova máshova a vármegyeszékhelyen, ahova a szolgálat éppen vezényli őket. Tehát a válasz a címben és a FB-posztban feltett, kimondott és ki nem mondott kérdésekre: ezúttal a véletlen a hunyó!
Arról a témáról pedig, amihez a fentiek szerint igazából nem kapcsolódik a facebookos megfigyelés a „sűrű” rendőrjárőrözésről, szóval a régi-új türelmi zóna ügyéről néhány hete ebben a videóban mutattuk meg a tudnivalókat: