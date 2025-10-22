A farkasvér is megszelídül a tiszaújvárosi nyomozónő mellett

Tiszaújvárosban mindenki ismeri a fiatal nyomozónőt, aki nemcsak az emberek, hanem a kutyák nyelvét is beszéli. Csáki Eszter zászlós gyerekként döntötte el, hogy a kutyák körül forog majd az élete, és bár az útja nem volt egyenes, minden lépése egyértelműen az állatokhoz vezette. Hogyan fér meg egymás mellett a rendőri és a kutyakozmetikusi munka?

Rendőrnyomozó és kutyasuttogó

Fotó: Nagy Zoltan/ Forrás: Zsaru Magazin

A rendőr kutyasuttogó, aki gyerekként már ollóval és jutifalattal nevelt

Idevalósi vagyok, és amióta az eszemet tudom, kutyusok vesznek körül

– mesélte a Zsaru magazinnak. Már kisiskolásként fürdette, fésülte a család kedvenceit, és egyre biztosabb lett benne, hogy valami kutyás hivatás lesz az övé. Először kutyakozmetikus akart lenni, később azonban rájött, hogy lehet egyszerre rendőr és kutyakozmetikus.

Bűn nem marad rejtve előttük

Forrás: Zsaru Magazin

A szolgálati társ, aki örökre vele maradt

Amikor a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola után 2008-ban a fővárosban kezdett, hamar kérte áthelyezését Tiszaújvárosba. Ott találkozott első szolgálati kutyájával, Dörmivel, a rajzos német juhásszal.

A tanfolyam első napján toppant be az életembe, és azonnal megvolt köztünk az összhang.

Egy közös bevetésen fatolvajokat kerestek a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben, és Dörmi ösztönösen vezette őket a tettesekhez.

Tizenegy évet szolgáltunk együtt, mígnem a hű társam gyomordaganat miatt elment. Mintha egy darabot téptek volna ki belőlem

– mondta Eszter, akinek a karján ma is ott van Dörmi tetoválása, hogy mindig vele legyen.

Enzo, a nyugdíjas német juhász

Másfél évig nem akart újabb kutyát, aztán jött Enzo, egy másik rajzos német juhász, akivel ismét összhangba került. Ma már nyomozóként dolgozik, de Enzo otthon várja, a páros köteléke rendíthetetlen.

Anyukaként a nyomozói munka kiszámíthatóbb, de ha kell, bármilyen szolgálati kutyát vállalnék. Nyom-, személy- vagy kábítószer-keresőt, mindegy. A kapitány ígérte, kérelmezi – bizakodó vagyok. Az én kutyás rendőr történetemnek még nincs vége.

Kutyasuttogóból kutyakozmetikus és nyomozó

A rendőri munka mellett Eszter kutyakozmetikusként is dolgozik, immár 13 éve. Saját vállalkozását személyi kölcsönből indította, és fél éven belül vissza is fizette.

Azóta is imádom, amit csinálok. Géppel is, ollóval is dolgozom, de leginkább a kutyák lelkével

– mesélte.

Sokan tartanak suttogónak, mert nálam a legvadabb eb is megszelídül. Csak rájuk nézek, és tudom, mit éreznek. Ügyfeleim között vannak kutyaszépségversenyre járó kedvencek, rendőrkutyák és kollégák házi kedvencei is.

Kutyatolvaj nyomában

Most épp egy különös ügyön dolgozik a nyomozó. Egy férfi eladott 70 ezer forintért egy sinka kutyát, majd amikor kapott érte egy 100 ezres ajánlatot, egyszerűen visszalopta.

Átnéztem a lefoglalt videókat, és látszik rajtuk, ahogy elviszi a kutyát. Meglesz!

– mondta magabiztosan Csáki Eszter, aki megtalálta a harmóniát a hivatás és a hobbi között.

