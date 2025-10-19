október 19., vasárnap

Félelem

1 órája

Segítség! Levillogott a rendőr, most mit tegyek?

Szabályosan vezet, és egyszer csak váratlan dolog történik. Levillogja egy rendőr, és jön a gyomorgörcs. Nekem villog? Megálljak? És ha igen, akkor hogyan? Hozzuk a válaszokat.

Boon.hu
Segítség! Levillogott a rendőr, most mit tegyek?

Mit tegyek, ha levillog a rendőr?

Forrás: MW

Sok autós fejében merülhet fel a kérdés: azonnal meg kell állni, ha levillog a rendőr? Bárhol meg lehet állni akkor is, ha ezzel KRESZ-szabályt szegek?

rendőr, kresz
Mit tegyek, ha levillog a rendőr?
Forrás: MW

Büntet a rendőr, ha rossz helyen állok meg?

Mivel ezekre a kérdésekre valóban rengetegen nem tudják a helyes választ, megkérdeztük a közlekedési szakjogászt. A válaszokat elolvashatja cikkünkben.

Hosszú ideig tartó lezárás jön Miskolcon

A Avalon-ház építése miatt lezárják a miskolci Erzsébet tér egy részét, mégpedig egészen 2026 év végéig. Hogy mikortól nem használhatjuk a megszokott módon a teret, és hogy hol lesz megtartva a miskolciak egyik kedvence, a termelői nap, megtudhatja alábbi cikkünkből.

Egy Sajó-parti faluban megtaláltuk a világverő lángost

Legalábbis ez a gyanúnk, megkóstolni ugyanis nem tudtuk, mert idő előtt elkapkodták. A Sajóecsegi vásár hatalmas siker, nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli településen élők körében is. Olvassa el beszámolónkat!

Inkább egy papagáj

Fogadtunk volna örökbe egy papagájt, mert lassan annyi meccset nyernek vele, hogy fel kell vennem a munkáshitelt, hogy egyensúlyban tudjam tartani a költségvetést

 – nyilatkozta Hegedűs László, a Parasznya SE elnöke. Hogy mi váltotta ki ezt a heves nyilatkozatot? Olvassa el a boon.hu-n.

