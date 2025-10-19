1 órája
Segítség! Levillogott a rendőr, most mit tegyek?
Szabályosan vezet, és egyszer csak váratlan dolog történik. Levillogja egy rendőr, és jön a gyomorgörcs. Nekem villog? Megálljak? És ha igen, akkor hogyan? Hozzuk a válaszokat.
Mit tegyek, ha levillog a rendőr?
Forrás: MW
Sok autós fejében merülhet fel a kérdés: azonnal meg kell állni, ha levillog a rendőr? Bárhol meg lehet állni akkor is, ha ezzel KRESZ-szabályt szegek?
Büntet a rendőr, ha rossz helyen állok meg?
Mivel ezekre a kérdésekre valóban rengetegen nem tudják a helyes választ, megkérdeztük a közlekedési szakjogászt. A válaszokat elolvashatja cikkünkben.
Sokan nem tudják, meg kell-e azonnal állni, ha levillog a rendőr. Mutatjuk...
Hosszú ideig tartó lezárás jön Miskolcon
A Avalon-ház építése miatt lezárják a miskolci Erzsébet tér egy részét, mégpedig egészen 2026 év végéig. Hogy mikortól nem használhatjuk a megszokott módon a teret, és hogy hol lesz megtartva a miskolciak egyik kedvence, a termelői nap, megtudhatja alábbi cikkünkből.
Lezárják az Erzsébet tér egy részét jövő év végéig, a termelői vásárt is érinti
Egy Sajó-parti faluban megtaláltuk a világverő lángost
Legalábbis ez a gyanúnk, megkóstolni ugyanis nem tudtuk, mert idő előtt elkapkodták. A Sajóecsegi vásár hatalmas siker, nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli településen élők körében is. Olvassa el beszámolónkat!
A Sajó-parti mesefaluban megtudtuk, mi a világverő lángos titka, amiből sosem elég - fotókkal, videóval
Inkább egy papagáj
Fogadtunk volna örökbe egy papagájt, mert lassan annyi meccset nyernek vele, hogy fel kell vennem a munkáshitelt, hogy egyensúlyban tudjam tartani a költségvetést
– nyilatkozta Hegedűs László, a Parasznya SE elnöke. Hogy mi váltotta ki ezt a heves nyilatkozatot? Olvassa el a boon.hu-n.
,,Fogadtunk volna örökbe egy papagájt, mert lassan annyi meccset nyernek vele, hogy fel kell vennem a munkáshitelt, hogy egyensúlyban tudjam tartani a költségvetést" – fotókkal
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!