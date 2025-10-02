Borsodban nem kegyelmeznek – sofőrök tömege akadt fenn az ellenőrzésen

A rendőrök ősszel is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, nagy kockázatot jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat.

Több mindenki is a rostán akadt a rendőri ellenőrzés során a héten ( A kép illusztráció)

Fotó: Gazdag Mihály

Többen is lebuktak egy hét alatt – ez volt a rendőri ellenőrzés

A vármegye útjain szeptember 22–28. között négy közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 18 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhattak volna.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan vagy bódultan vezetnek járművet, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik! - tette közzé a police.hu.



