Borsodi rémtörténetek helyszínei, mégis egyre többen akarják saját szemükkel látni
A kalandvágy és az ismeretlen felfedezésének vonzereje sok embert csábít – akár a történelmi értékek miatt, akár az izgalom kedvéért. Ha rémtörténetek is kapcsolódnak egy-egy helyszínhez, még nagyobb az adrenalin fröccs. Ráadásul ki sem kell mozdulni Miskolcról.
Ezeknek a helyszíneknek a felkeresése nem veszélytelen: bármi megtörténhet, legyen szó természeti hatásokról vagy külső behatásokról. Nem véletlen, hogy ezek a helyek akár rémtörténetek vagy horrorfilmek háttereként is megállnák a helyüket, ráadásul nincsenek is messze. A linkre kattintva mindent megtudhat.
Még a régi lélegeztetőgép is ott van Miskolc legszörnyűbb helyén, ettől a látványtól a legbátrabbak is kifordulnak – fotókkal
A rémtörténetek sora folytatódik
Lázár János, építési és közlekedési miniszter, egy videóban reagált az M30-as autópálya állapotára. A tárcavezető nem fogta vissza magát és úgy fogalmazott „ahogy azt náluk illik”. Indulatos reakciójából arra lehet következtetni, hogy véget ért az a korszak, amikor kesztyűs kézzel bánnak a Strabag vállalattal, aki vállalta az útszakasz elkészítését. Hogy mit is mondott pontosan, azt a linkre kattintva elolvashatja, sőt meg is hallgathatja.
Lázár János: „A Strabag átb@szott bennünket” – hogy mi következik az M30-assal, azt mindenkinek a fantáziájára bízza
Horrorsztori Miskolcon
Kiderült, ki a miskolci drogpiac „nagykutyája”: több kilogramm marihuánát és speedet árult. A bíróság a kiemelt súlyú bűncselekmény miatt letartóztatta a fiatalkorú dílert egy hónapra. Korábbi írásunkban részletesen bemutattuk őt és azt is megosztottuk olvasóinkkal mi áll a bűnlajstromán.
Gyomros a miskolci drogpiacnak, kiderült, ki a díler nagykutya! 6,6 milliós álomfogásba tenyereltek a zsaruk
A forgalomból is kivonják
Egy Miskolcon is jelen lévő hipermarket termékvisszahívást rendelt el egyik sajátmárkás termékére. Az érintett ásványvíz mikrobiológiai eltérést mutatott egy önellenőrzés során, ezért a forgalomból is kivonják. A linkre kattintva ellenőrizheti, hogy önnek van-e ebből a termékből otthon.