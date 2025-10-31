Borsodi rémtörténetek helyszínei, mégis egyre többen akarják saját szemükkel látni

A rémtörténetek sora folytatódik

Lázár János, építési és közlekedési miniszter, egy videóban reagált az M30-as autópálya állapotára. A tárcavezető nem fogta vissza magát és úgy fogalmazott „ahogy azt náluk illik”. Indulatos reakciójából arra lehet következtetni, hogy véget ért az a korszak, amikor kesztyűs kézzel bánnak a Strabag vállalattal, aki vállalta az útszakasz elkészítését. Hogy mit is mondott pontosan, azt a linkre kattintva elolvashatja, sőt meg is hallgathatja.