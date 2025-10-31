október 31., péntek

Borsodi rémtörténetek helyszínei, mégis egyre többen akarják saját szemükkel látni

A kalandvágy és az ismeretlen felfedezésének vonzereje sok embert csábít – akár a történelmi értékek miatt, akár az izgalom kedvéért. Ha rémtörténetek is kapcsolódnak egy-egy helyszínhez, még nagyobb az adrenalin fröccs. Ráadásul ki sem kell mozdulni Miskolcról.

Boon.hu

Ezeknek a helyszíneknek a felkeresése nem veszélytelen: bármi megtörténhet, legyen szó természeti hatásokról vagy külső behatásokról. Nem véletlen, hogy ezek a helyek akár rémtörténetek vagy horrorfilmek háttereként is megállnák a helyüket, ráadásul nincsenek is messze. A linkre kattintva mindent megtudhat.

Pingyomi laktanya- Egykori Légvédelmi komplexumként rémtörténetek néma szemtanúja  
A rémtörténetek sora folytatódik

Lázár János, építési és közlekedési miniszter, egy videóban reagált az M30-as autópálya állapotára. A tárcavezető nem fogta vissza magát és úgy fogalmazott „ahogy azt náluk illik”. Indulatos reakciójából arra lehet következtetni, hogy véget ért az a korszak, amikor kesztyűs kézzel bánnak a Strabag vállalattal, aki vállalta az útszakasz elkészítését. Hogy mit is mondott pontosan, azt a linkre kattintva elolvashatja, sőt meg is hallgathatja.

Horrorsztori Miskolcon

Kiderült, ki a miskolci drogpiac „nagykutyája”: több kilogramm marihuánát és speedet árult. A bíróság a kiemelt súlyú bűncselekmény miatt letartóztatta a fiatalkorú dílert egy hónapra. Korábbi írásunkban részletesen bemutattuk őt és azt is megosztottuk olvasóinkkal mi áll a bűnlajstromán. 

A forgalomból is kivonják

Egy Miskolcon is jelen lévő hipermarket termékvisszahívást rendelt el egyik sajátmárkás termékére. Az érintett ásványvíz mikrobiológiai eltérést mutatott egy önellenőrzés során, ezért a forgalomból is kivonják. A linkre kattintva ellenőrizheti, hogy önnek van-e ebből a termékből otthon.

