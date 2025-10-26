Lesz-e régiségvásár halottak napján?

Novemberben is megrendezik a Miskolci Régiségvásárt. Ezúttal azonban különleges egybeesés teszi emlékezetessé a hónap első vasárnapját, hiszen november 2-a, halottak napja idén a hónap első vasárnapjára esik.

Halottak napja és a régiségvásár találkozása

Magyarországon november 1-jén Mindenszenteket, november 2-án pedig Halottak napját ünnepeljük. Sokan ezen a hétvégén gyertyát gyújtanak elhunyt szeretteikért, meglátogatják a temetőket, Miskolcon azonban ezzel együtt is megtartják a megszokott vásári forgatagot.