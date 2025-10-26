október 26., vasárnap

Program

1 órája

Lesz-e régiségvásár halottak napján?

Címkék#régiségvásár#Halottak napja#kincsvadászat#Miskolc

November első vasárnapja 2025-ben éppen halottak napja. A miskolci régiségvásár ezen a napon is várhatóan benépesíti a belvárost, még akkor is, ha a nap egybeesik az emlékezés időszakával.

Boon.hu
Lesz-e régiségvásár halottak napján?

Egy-egy régi tárgy elhunyt szeretteinkre is emlékeztethet

Forrás: MW

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Novemberben is megrendezik a Miskolci Régiségvásárt. Ezúttal azonban különleges egybeesés teszi emlékezetessé a hónap első vasárnapját, hiszen november 2-a, halottak napja idén a hónap első vasárnapjára esik.

A miskolci régiségvásár novemberben is a szokott időpontban lesz.
Idén egy napra esik a miskolci régiségvásár és halottak napja
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: MW

Halottak napja és a régiségvásár találkozása

Magyarországon november 1-jén Mindenszenteket, november 2-án pedig Halottak napját ünnepeljük. Sokan ezen a hétvégén gyertyát gyújtanak elhunyt szeretteikért, meglátogatják a temetőket, Miskolcon azonban ezzel együtt is megtartják a megszokott vásári forgatagot.

Igazán különleges élményben lehet tehát része annak, aki éppen Miskolcon jár megemlékezni, nem érdemes kihagyni ezt a sok éve népszerű programot november első vasárnapján Miskolc belvárosában.

Október első Régiségvására Miskolcon

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A régi tárgyak és az emlékezés nem is állnak annyira messze egymástól

A miskolci régiségvásár így egy különleges hangulatú vasárnapon várja a látogatókat. Az árusok antik bútorokkal, porcelánokkal, könyvekkel és retró ritkaságokkal készülnek, amik talán elhunyt szeretteikre is emlékeztetik a standok között sétálókat. Nézze meg videónkban, milyen hangulatban telik hónapról hónapra a miskolci régiségvásár.

