A Cápák között című műsorból is jöttek Miskolcra kereskedők - képekkel

Az októberi miskolci régiségvásár

Október 5-én, ha valaki a sétáló utcán járt, bizony kapkodhatta a szemét. Rengeteg régiség közül válogathattak a kincsvadászok, például értékes festmények, műtárgyak közül, de minden mennyiségben voltak könyvek is, valamint világháborús katonai felszerelések: kulacsok, sisakok, medálok, tiszti sapkák is kaphatóak voltak.

Több, mint valószínű, hogy megannyi olvasónk már nem is tudja, mi az a VHS. Valóban, már ez is régiségnek számít, hiszen a szalagos videókazettákat rég felváltották már a digitális eszközök. Mellettük persze ott voltak a már szintén régen elavult magnókazetták, DVD-k, bakelitlemezek, és az ezekhez tartozó lejátszók.