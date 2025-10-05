október 5., vasárnap

Régiségvásár

1 órája

A Cápák között című műsorból is jöttek Miskolcra kereskedők - képekkel

Október első vasárnapján is találtunk különlegességet a Széchenyi utcán. A miskolci régiségvásárban összefutottunk a Cápák között egyik szereplőjével is.

Boon.hu
A Cápák között című műsorból is jöttek Miskolcra kereskedők - képekkel

Ilyen volt a miskolci régiségvásár

Október első vasárnapján újra megtelt Miskolc belvárosa kereskedőkkel és kincskeresőkkel. Ugyan az időjárás egy szemernyit ijesztő volt, de szerencsére nem mosta el az eső a régiségvásárt.
A kínálat szokás szerint bőséges volt, de nemcsak régiségek voltak ám!

Ilyen volt a miskolci régiségvásár
Ilyen volt a miskolci régiségvásár
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az októberi miskolci régiségvásár

Október 5-én, ha valaki a sétáló utcán járt, bizony kapkodhatta a szemét. Rengeteg régiség közül válogathattak a kincsvadászok, például értékes festmények, műtárgyak közül, de minden mennyiségben voltak könyvek is, valamint világháborús katonai felszerelések: kulacsok, sisakok, medálok, tiszti sapkák is kaphatóak voltak.

Több, mint valószínű, hogy megannyi olvasónk már nem is tudja, mi az a VHS. Valóban, már ez is régiségnek számít, hiszen a szalagos videókazettákat rég felváltották már a digitális eszközök. Mellettük persze ott voltak a már szintén régen elavult magnókazetták, DVD-k, bakelitlemezek, és az ezekhez tartozó lejátszók. 

Október első Régiségvására Miskolcon

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Nemcsak régiségek voltak ám!

Beszélgetésbe elegyedtünk egy kereskedővel, aki képregényeket árult és meglepett történetével. Kiderült, hogy a Cápák között című műsorból volt annyira ismerős:

Mi vagyunk a Nagymama Padlása képregénybolt és a Cápák között című műsorból lehetünk ismerősek, mert ott is voltunk. Minden alkalommal itt vagyunk a régiségvásáron, de amellett, hogy képregényeket árulunk rendezvényekre is mindig eljutunk. A férjem például most pont Budapesten van a Halloween HorrorConon a kislányunkkal, ezért most a fiammal jöttünk ketten 

– mondta Molnár Mónika, kereskedő.

Képregények a régiségvásárban
Képregények a régiségvásárban
Forrás: MW

Mi ezt nagyon szeretjük, családi vállalkozásban csináljuk, a képregényekkel pedig úgy vagyunk, hogy ha egy gyereket sikerül rávenni az olvasásra, akkor már nyerő a dolog

 – tette hozzá.

Persze kaphatóak voltak a szokásos kézműves termékek is, mint például sajtok, mézek, sörök.

 

