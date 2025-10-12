51 perce
A füstös ízeké volt a főszerep a Rákóczi-várban
Idén ötödik alkalommal rendezték meg a számos különlegességet ígérő I Love Smoky fesztivált. A szerencsi Rákóczi-vár adott otthont az eseményeknek három napon keresztül.
A szerencsi Rákóczi-vár gasztronómiai központtá vált
Forrás: Szerencsi Hírek
A szerencsi Rákóczi-vár udvarán a BBQ kapta a főszerepet: a füst, az ízek és a parázs uralta az udvart és a várost.
A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a nagyközönséghez a BBQ művészetét, és felejthetetlen élményt nyújtson mindazoknak, akik szeretik a minőségi gasztronómiát és a közösségi hangulatot.
A Rákóczi-vár gasztronómiai központ lett
A látogatók az ízletes falatok, bemutatók és koncertek mellett betekintést nyerhettek a BBQ-kultúra kulisszái mögé: workshopok, főzőbemutatók és gasztropiac várta az érdeklődőket.
Nemcsak ízeket élvezhették, hanem változatos kulturális programokon is részt vehettek a látogatók.
Kulturális csemegéket is lehetett fogyasztani
Péntek este a Vanee és a Star Deluxe koncertjei nyitotta meg a fesztivált. Szombaton egész napos amerikai autókiállítás, rodeo bika bajnokság, utcazenészek, valamint gyermekprogramok – ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások szórakoztatták a látogatókat. Az este csúcspontja Egri Péter és a Mystery Gang koncertje volt, amely garantáltan forró hangulatot teremtett a vár udvarán. Vasárnap a KCBS Master Series verseny döntője és az eredményhirdetés zárta a hétvégét.
