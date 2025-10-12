A füstös ízeké volt a főszerep a Rákóczi-várban

A szerencsi Rákóczi-vár udvarán a BBQ kapta a főszerepet: a füst, az ízek és a parázs uralta az udvart és a várost.

A szerencsi Rákóczi-vár udvara egy hétvére megtelt füstillattal

Forrás: Szerencsi Hírek

A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a nagyközönséghez a BBQ művészetét, és felejthetetlen élményt nyújtson mindazoknak, akik szeretik a minőségi gasztronómiát és a közösségi hangulatot.

A Rákóczi-vár gasztronómiai központ lett

A látogatók az ízletes falatok, bemutatók és koncertek mellett betekintést nyerhettek a BBQ-kultúra kulisszái mögé: workshopok, főzőbemutatók és gasztropiac várta az érdeklődőket.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A gasztronómiai vonalat koncertek is színesítették

Forrás: Szerencsi Hírek

Nemcsak ízeket élvezhették, hanem változatos kulturális programokon is részt vehettek a látogatók.