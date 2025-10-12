október 12., vasárnap

Miksa névnap

18°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilovesmokey

51 perce

A füstös ízeké volt a főszerep a Rákóczi-várban

Címkék#szerencsi#fesztivál#Rákóczi vár

Idén ötödik alkalommal rendezték meg a számos különlegességet ígérő I Love Smoky fesztivált. A szerencsi Rákóczi-vár adott otthont az eseményeknek három napon keresztül.

Boon.hu
A füstös ízeké volt a főszerep a Rákóczi-várban

A szerencsi Rákóczi-vár gasztronómiai központtá vált

Forrás: Szerencsi Hírek

A szerencsi Rákóczi-vár udvarán a BBQ kapta a főszerepet: a füst, az ízek és a parázs uralta az udvart és a várost. 

szerencsi Rákóczi-vár
A szerencsi Rákóczi-vár udvara egy hétvére megtelt füstillattal 
Forrás: Szerencsi Hírek 

A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a nagyközönséghez a BBQ művészetét, és felejthetetlen élményt nyújtson mindazoknak, akik szeretik a minőségi gasztronómiát és a közösségi hangulatot.

A Rákóczi-vár gasztronómiai központ lett

A látogatók az ízletes falatok, bemutatók és koncertek mellett betekintést nyerhettek a BBQ-kultúra kulisszái mögé: workshopok, főzőbemutatók és gasztropiac várta az érdeklődőket.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

szerencsi Rákóczi-vár
A gasztronómiai vonalat koncertek is színesítették 
Forrás: Szerencsi Hírek 

Nemcsak ízeket élvezhették, hanem változatos kulturális programokon is részt vehettek a látogatók.

Kulturális csemegéket is lehetett fogyasztani

Péntek este a Vanee és a Star Deluxe koncertjei nyitotta meg a fesztivált. Szombaton egész napos amerikai autókiállítás, rodeo bika bajnokság, utcazenészek, valamint gyermekprogramok – ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások szórakoztatták a látogatókat. Az este csúcspontja Egri Péter és a Mystery Gang koncertje volt, amely garantáltan forró hangulatot teremtett a vár udvarán. Vasárnap a KCBS Master Series verseny döntője és az eredményhirdetés zárta a hétvégét.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu