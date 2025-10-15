1 órája
„A rák több, mint egy orvosi diagnózis: mélyen személyes ügy”
Ünnepeltek a megyei kórházban Miskolcon. A Magyar Rákellenes Liga, annak helyi szervezete és a Teljes Gége Eltávolításon Átesett Betegek Klubja idén egyaránt 35 éves.
Fotó: Balogh Attila
A Magyar Rákellenes Liga és a B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház Teljes Gége Eltávolításon Átesett Betegek Klubja egyaránt idén ünnepli fennállása 35. évfordulóját. Meg is ünnepelték: szerdán a megyei kórházban.
A Magyar Rákellenes Liga és a miskolci szervezet is ünnepel
A rendszerváltás idején, 1990-ben jött létre mindkét szervezet. A Magyar Rákellenes Liga megalapításának gyökerei is részben Miskolcra nyúlnak vissza, és itteni megyei szervezete az egyik legfontosabb azóta is. Utóbbi alszervezet megalakulásához épp a Gége Klub elindulása adta az alapot, ihletet. Akkor, 35 évvel ezelőtt rendezték meg a (korabeli nevén) Megyei Kórházban a gégeműtött betegek első találkozóját. Kialakult a klub, amely azóta is közösséget biztosít azoknak a betegeknek (és hozzátartozóiknak), akik logopédus és orvos szakemberek segítségével tanulták újra megismerni életüket – hangzott el a szerdai rendezvényen. Párhuzamosan létrehozták a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezetét, ami három és fél évtizede meghatározó szerepet tölt be a régió egészségfejlesztésében, programjaiban a megelőzés, betegtámogatás és rehabilitáció mellett nagy hangsúlyt kap a lelki támogatás és a közösségi összetartozás erősítése. A miskolci szervezet munkáját orvosok, gyógytornászok, pszichológusok, dietetikusok és önkéntesek segítik, akik közösen dolgoznak az egészségért és az emberi méltóságért – derült ki az ünnepség nyitányán elmondott ismertetőből.
A 35 éves jubileumi mottója ez volt: „35 év együtt a gyógyulásért, az egészségért!”
A Magyar Rákellenes Liga 2025-ben ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. A civil szervezet 1990-ben alakult Budapesten azzal a céllal, hogy összefogja mindazokat, akik a daganatos betegségek megelőzéséért, a betegtámogatásért és a rehabilitációért dolgoznak. A Liga tevékenységének alapja a prevenció és a rehabilitáció – célja a daganatos betegségek kialakulásának megelőzése, korai felismerése, az érintettek életminőségének javítása, és a testi-lelki gyógyulás elősegítése.
Országszerte működő alapszervezetei a céljaik megvalósításához nagyon sokrétű programot, köztük egészségnapokat, szűrőnapokat, betegedukációs előadásokat, iskolai prevenciós programokat és klubfoglalkozásokat szerveznek. A Liga a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) és az Európai Rák Ligák Szövetségének (ECL) tagja, így tevékenysége nemzetközi szakmai háttérrel és kapcsolatrendszerrel is megalapozott.
„A legjobb gyógyszer a másik ember”
Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke arról beszélt köszöntőjében, hogy „itt vagyunk 35 év után, ezt kevés civil szervezet mondhatja el magáról”. Háromezer a tagok száma, száz közeli a helyi kluboké, több segítőszolgálat működik az égiszük alatt szerte az országban, az egyik Miskolcon. Mint felhívta rá a figyelmet, „a rák több, mint egy orvosi diagnózis: mélyen személyes ügy”. A civil szervezet ennek szellemében mammográfokat vásárol, orvosi eszközöket juttat el intézményeknek, szűrőbuszt üzemeltet, kápolnafelújítást, szoborállítást végez, megrendezi a Nemzeti Rákellenes Napot, szerepet vállal a fájdalomcsillapítás, a szűrés vagy a telefonos lelkisegélynyújtás terén is. A miskolci klubjukról úgy beszélt, mint az egyik legjelentősebb az országban, Nagy Júlianna és Virág Judit irányításával.
Zsákai Zsolt, a megyei kórház főigazgatója hasonlóképp fogalmazott: „A tumor emberi történetek sorozata. A betegség nem csak a testet, a lelket is próbára teszi” – számolt be a nap mint nap jelentkező gyógyászati tapasztalásról. „A klub munkája az egészségügyi dolgozóknak is erőt ad. A gyógyítás nem csak a kórházfalak között folyik, hanem a közösségekben is.”
Balla Éva, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a politika részéről csatlakoztak az ünneplőkhöz. A vármegyei önkormányzat alelnöke személyes családi emlékeit osztotta meg a hallgatósággal a rák elleni küzdelem témájáról, míg a miskolci alpolgármester abbéli meggyőződéséről vallott (Paracelsust idézve), hogy „a legjobb gyógyszer a másik ember”. Mindketten gratuláltak szervezetük nevében a Ligának és a miskolci kluboknak 35.születésnapjuk alkalmából.
Emlékplakettek, oklevelek
Elismeréseket is átadtak az ünnepség keretében, a díjazottak a következő személyek és intézmények, cégek, szervezetek lettek:
- Szakács Gábor főorvos, a miskolci klub egyik alapítója,
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház,
- a Ready Medizintechnik Kft.,
- a Miskolci Nemzeti Színház, Béres Attila vezetésével
- a Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya,
- a Pr-Med egészségház,
- a Szentpáli technikum és Vécsi Edit Anna,
- a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény.
Ezen felül pedig:
- Horváth Józsefné, Tóth Lajos, Karosi Tamás, Balog Csaba, Gáti Erzsébet, Priberszki Erzsébet, Farkas Tamásné, Farkas Klára, Bozsó Éva, Gecse Attila, Simkó Csaba, a Fizikoterápiás Szolgálat, Szladics Rita, Doboveczki Dóra, Gaálné Ladányi Zsuzsanna, Balázs Mária, Litványiné Schmidt Zsuzsanna, Tóth Magdolna, Otrosinka Gábor, Barna Zsolt, Godáné Ilona, Tóthné Lacza Zsuzsanna, Nagy Júlia, Virág Judit, Borkuti László, a Colorplast és Kiss Szilvia, Jadlóczki Lajos, a megyei könyvtár, Vihula Mihajló, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Dorso-Med Kft., a Miskolci Jegesmedvék jégkorongcsapat, Anna Šimkuličová, Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika, Zsíros László, a Medical-Info Kft., a Csillagpont Rádió, a Miskolci Akadémiai Bizottság, a Miskolci Egyetem egészségtudományi kara, Szóta Judit, a Ferenczi Sándor technikum.
A szerdai rendezvény programjában a köszöntők, elismerések mellett szakmai előadás (dr. Karosi Tamás: A fej-nyaki daganatok megelőzésének, diagnosztikájának és kezelésének legújabb eredményei), valamint kultúrműsor és kiállítás szerepelt.
