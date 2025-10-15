„A rák több, mint egy orvosi diagnózis: mélyen személyes ügy”

A Magyar Rákellenes Liga és a B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház Teljes Gége Eltávolításon Átesett Betegek Klubja egyaránt idén ünnepli fennállása 35. évfordulóját. Meg is ünnepelték: szerdán a megyei kórházban.

A Rákellenes Liga és tagszervezetei 35. születésnapi ünnepségén a miskolci klubalapító Szakács Gábor volt az első kitüntetett

Fotó: Balogh Attila

A Magyar Rákellenes Liga és a miskolci szervezet is ünnepel

A rendszerváltás idején, 1990-ben jött létre mindkét szervezet. A Magyar Rákellenes Liga megalapításának gyökerei is részben Miskolcra nyúlnak vissza, és itteni megyei szervezete az egyik legfontosabb azóta is. Utóbbi alszervezet megalakulásához épp a Gége Klub elindulása adta az alapot, ihletet. Akkor, 35 évvel ezelőtt rendezték meg a (korabeli nevén) Megyei Kórházban a gégeműtött betegek első találkozóját. Kialakult a klub, amely azóta is közösséget biztosít azoknak a betegeknek (és hozzátartozóiknak), akik logopédus és orvos szakemberek segítségével tanulták újra megismerni életüket – hangzott el a szerdai rendezvényen. Párhuzamosan létrehozták a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezetét, ami három és fél évtizede meghatározó szerepet tölt be a régió egészségfejlesztésében, programjaiban a megelőzés, betegtámogatás és rehabilitáció mellett nagy hangsúlyt kap a lelki támogatás és a közösségi összetartozás erősítése. A miskolci szervezet munkáját orvosok, gyógytornászok, pszichológusok, dietetikusok és önkéntesek segítik, akik közösen dolgoznak az egészségért és az emberi méltóságért – derült ki az ünnepség nyitányán elmondott ismertetőből.

A 35 éves jubileumi mottója ez volt: „35 év együtt a gyógyulásért, az egészségért!”

A Magyar Rákellenes Liga 2025-ben ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. A civil szervezet 1990-ben alakult Budapesten azzal a céllal, hogy összefogja mindazokat, akik a daganatos betegségek megelőzéséért, a betegtámogatásért és a rehabilitációért dolgoznak. A Liga tevékenységének alapja a prevenció és a rehabilitáció – célja a daganatos betegségek kialakulásának megelőzése, korai felismerése, az érintettek életminőségének javítása, és a testi-lelki gyógyulás elősegítése. Országszerte működő alapszervezetei a céljaik megvalósításához nagyon sokrétű programot, köztük egészségnapokat, szűrőnapokat, betegedukációs előadásokat, iskolai prevenciós programokat és klubfoglalkozásokat szerveznek. A Liga a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) és az Európai Rák Ligák Szövetségének (ECL) tagja, így tevékenysége nemzetközi szakmai háttérrel és kapcsolatrendszerrel is megalapozott.

„A legjobb gyógyszer a másik ember”

Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke arról beszélt köszöntőjében, hogy „itt vagyunk 35 év után, ezt kevés civil szervezet mondhatja el magáról”. Háromezer a tagok száma, száz közeli a helyi kluboké, több segítőszolgálat működik az égiszük alatt szerte az országban, az egyik Miskolcon. Mint felhívta rá a figyelmet, „a rák több, mint egy orvosi diagnózis: mélyen személyes ügy”. A civil szervezet ennek szellemében mammográfokat vásárol, orvosi eszközöket juttat el intézményeknek, szűrőbuszt üzemeltet, kápolnafelújítást, szoborállítást végez, megrendezi a Nemzeti Rákellenes Napot, szerepet vállal a fájdalomcsillapítás, a szűrés vagy a telefonos lelkisegélynyújtás terén is. A miskolci klubjukról úgy beszélt, mint az egyik legjelentősebb az országban, Nagy Júlianna és Virág Judit irányításával.