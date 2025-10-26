2 órája
Az ózdi általános iskola nyolcadikosai ezúttal a rendőrkapitányság falai között tanultak
Az ózdi Bolyky Tamás Általános Iskola 8. osztályos diákjai ezúttal nem a tanteremben, hanem a rendőrkapitányság falai között tanultak fontos dolgokat.
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook
Rendhagyó tanórát tartottak az Ózdi Rendőrkapitányságon – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán.
A nyílt napon szó esett a Rendőrség Drogprevenciós Programjáról, a bántalmazottak „néma segélykiáltásáról” – vagyis arról a kézjelről, amellyel észrevétlenül lehet segítséget kérni –, valamint bűnmegelőzési jó tanácsokat is kaptak a fiatalok.
Az interaktív előadásokat Bari Ágnes r. hadnagy és Komoróczki Krisztián r. hadnagy tartotta, akik arra biztatták a diákokat, hogy merjenek kérdezni, beszélni és odafigyelni egymásra.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A rendőrség célja, hogy a fiatalok tudatos, biztonságos döntéseket hozzanak – az iskolában, az utcán és az online térben is.
További hírek a boon.hu-n:
Öt hatóság tartott összehangolt éjszakai razziát Borsodban - videóval!
A borsodi szülők számára is kihívás az iskolai szünet! Az őszi vagy téli tábor lehet a megoldás?